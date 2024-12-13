Генеральная уборка в пятницу 13: почему можно навлечь беду в дом - приметы

Среди суеверий о пятнице 13 есть убеждение, что этот день способствует неудачам, которые могут привести к ошибочным решениям.

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Почему лучше не убирать в пятницу 13 / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Почему нельзя убирать в пятницу 13

Что еще нельзя делать в этот день

Пятница 13 - это дата, которая всегда вызывала у людей чувство тревоги из-за множества суеверий и примет.

Главред обращает внимание: чтобы избежать неудачи, стоит быть особенно внимательным к своим действиям и решениям.

видео дня

В разных культурах этот день имеет мистическую и даже негативную репутацию. Люди часто избегают важных дел и встреч в этот день. Например, стоит ли в этот день заниматься домашними делами?

Можно ли убирать в этот день?

Ответ на этот вопрос - нет.

Многие эзотерики советуют воздержаться от уборки в пятницу, независимо от даты.

Считается, что этот день больше подходит для завершения старых дел, а не для начала новых.

В частности, в пятницу 13 не советуют выносить мусор или трогать ценные вещи в доме.

Вместо этого лучше отложить все домашние дела на субботу, ведь этот день считается более благоприятным для подобных действий.

Чего лучше избегать в пятницу 13-го?

Этот мистический день однозначно требует осторожности:

не начинайте новую работу;

не переезжайте;

не начинайте новые проекты;

избегайте чрезмерного веселья.

Кроме этого, накануне эксперты уже рассказывали, что можно делать в этот день. С давних времен день пятницы 13-го считался опасным и связывался с мистикой.

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Пятница 13-го Пятница 13-го - тринадцатое число месяца, которое приходится на пятницу, считается во многих культурах несчастливым днем и является одним из самых распространенных суеверий. Научное название фобии относительно этого суеверия - параскаведекатриафобия (от греч.παρασκευή - "пятница", δεκατρείς - "тринадцать" и φοβία - "фобия"). В некоторых других культурах комбинация числа и дня недели для неудачных дней другая - в Греции, Румынии и испаноязычных странах это не пятница, а вторник 13-го. В Италии наоборот, несчастный день в пятницу 17-го. Хотя "пятница 13-го" в Украине не имеет культурной подоплеки, распространение этого предрассудка через литературу и кино других стран также приводит к настороженному отношению к нему и среди некоторых украинцев, пишет Википедия.

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