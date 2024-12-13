Генеральная уборка в пятницу 13: почему можно навлечь беду в дом - приметы

Вкратце:
- Почему нельзя убирать в пятницу 13
- Что еще нельзя делать в этот день
Пятница 13 - это дата, которая всегда вызывала у людей чувство тревоги из-за множества суеверий и примет.
Главред обращает внимание: чтобы избежать неудачи, стоит быть особенно внимательным к своим действиям и решениям.
В разных культурах этот день имеет мистическую и даже негативную репутацию. Люди часто избегают важных дел и встреч в этот день. Например, стоит ли в этот день заниматься домашними делами?
Можно ли убирать в этот день?
Ответ на этот вопрос - нет.
Многие эзотерики советуют воздержаться от уборки в пятницу, независимо от даты.
Считается, что этот день больше подходит для завершения старых дел, а не для начала новых.
В частности, в пятницу 13 не советуют выносить мусор или трогать ценные вещи в доме.
Вместо этого лучше отложить все домашние дела на субботу, ведь этот день считается более благоприятным для подобных действий.
Чего лучше избегать в пятницу 13-го?
Этот мистический день однозначно требует осторожности:
- не начинайте новую работу;
- не переезжайте;
- не начинайте новые проекты;
- избегайте чрезмерного веселья.
Кроме этого, накануне эксперты уже рассказывали, что можно делать в этот день. С давних времен день пятницы 13-го считался опасным и связывался с мистикой.
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Пятница 13-го
Пятница 13-го - тринадцатое число месяца, которое приходится на пятницу, считается во многих культурах несчастливым днем и является одним из самых распространенных суеверий. Научное название фобии относительно этого суеверия - параскаведекатриафобия (от греч.παρασκευή - "пятница", δεκατρείς - "тринадцать" и φοβία - "фобия"). В некоторых других культурах комбинация числа и дня недели для неудачных дней другая - в Греции, Румынии и испаноязычных странах это не пятница, а вторник 13-го. В Италии наоборот, несчастный день в пятницу 17-го. Хотя "пятница 13-го" в Украине не имеет культурной подоплеки, распространение этого предрассудка через литературу и кино других стран также приводит к настороженному отношению к нему и среди некоторых украинцев, пишет Википедия.
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