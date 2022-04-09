Можно привлечь невероятную беду: почему никогда нельзя выбрасывать еду, которую не доели

Эти приметы для дома помогут стать счастливее.
Каждый из нас ежедневно выбрасывает мусор, и остатки еды тоже. По словам специалистов, ежегодно во всем мире находят на свалках более 2 млн тонн еды. Но при этом каждый шестой житель нашей планеты страдает от голода.
Многие знают, что выбрасывать хлеб в мусор категорически нельзя. Лучше его отдать животным.
Также нельзя выбрасывать и личные вещи. Их можно постирать, отремонтировать и отдать нуждающимся.
Эксперты назвали продукты, которые выбрасывать нельзя. Можно лишится всех денег, удачи и здоровья.
Никогда нельзя выбрасывать в мусор каши и крупы. Таким образом вы выбрасываете из своей жизни всю финансовую удачу и деньги. Лучше всего сварить кашу и отдать бездомным животным.
Категорически нельзя выбрасывать из дома овощи, фрукты и орехи. Можно потерять здоровье и любовь, а в доме начнутся ссоры и неурядицы.
Чтобы не лишится счастья в доме и благополучия, не выливайте молоко и не выбрасывайте молочные продукты. Отдайте их котам, это принесет вам удачу и везение.
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