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Можно привлечь невероятную беду: почему никогда нельзя выбрасывать еду, которую не доели

9 апреля 2022, 10:48

Эти приметы для дома помогут стать счастливее.

еда
Какую еду никогда нельзя выбрасывать из дома / pixabay

Каждый из нас ежедневно выбрасывает мусор, и остатки еды тоже. По словам специалистов, ежегодно во всем мире находят на свалках более 2 млн тонн еды. Но при этом каждый шестой житель нашей планеты страдает от голода.

Многие знают, что выбрасывать хлеб в мусор категорически нельзя. Лучше его отдать животным.

Также нельзя выбрасывать и личные вещи. Их можно постирать, отремонтировать и отдать нуждающимся.

Эксперты назвали продукты, которые выбрасывать нельзя. Можно лишится всех денег, удачи и здоровья.

Никогда нельзя выбрасывать в мусор каши и крупы. Таким образом вы выбрасываете из своей жизни всю финансовую удачу и деньги. Лучше всего сварить кашу и отдать бездомным животным.

Категорически нельзя выбрасывать из дома овощи, фрукты и орехи. Можно потерять здоровье и любовь, а в доме начнутся ссоры и неурядицы.

Чтобы не лишится счастья в доме и благополучия, не выливайте молоко и не выбрасывайте молочные продукты. Отдайте их котам, это принесет вам удачу и везение.

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