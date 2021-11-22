Они приносят беду и нищету: никогда не дарите такие подарки

Что нельзя дарить / pixabay

Каждый из нас хоть раз в жизни "ломал голову" над тем, что подарить близкому человеку. Специалисты назвали несколько подарков-"вампиров" которые дарить запрещено.

Такие вещи могут принести беду владельцу и нищету в дом. А еще, неправильно выбранная вещь может отпугнуть удачу на долгое время.

Нельзя дарить платки в качестве аксессуара. Такая маленькая вещь может предвещать слезы, разочарования и горести.

Специалисты не рекомендуют дарить женщинам расчески. Такой атрибут может забрать положительную энергетику из-за чего человек может сильно заболеть.

Если вы решили подарить часы, нужно обязательно попросить у человека хоть несколько гривен. Тогда такой презент будет нести удачу и достаток. Но, если вы этого не сделаете, вы привлечете потери в свой дом.

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Категорически нельзя дарить домашние тапочки. Такой презент предвещает долгую болезнь и смерть.

Нельзя дарить цепочку без кулона. Эксперты говорят, что такой подарок - это знак скорого разрыва отношений.

По словам специалистов, дарить крестики можно только при крещении. Иначе можно навлечь лишние заботы и болезни.

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