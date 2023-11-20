Перевернут судьбу и удвоят неудачи: 5 вещей, которые нельзя дарить на день рождение

Вы сможете сделать свой подарок не только оригинальным, но и безопасным с точки зрения энергетики.

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Что нельзя дарить на день рождение / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Не каждый подарок на день рождения станет символом внимания и заботы. Согласно приметам, некоторые подарки могут нести в себе энергию ссор, неудач и даже "перевернуть" судьбу.

Вот несколько предметов, которые лучше вычеркнуть из списка подарков или сделать их безопасными.

Нож: обретение безопасности через символическую сумму

Считается, что дарение ножа может привлечь ссоры. Однако, чтобы этот острый предмет превратился в безопасный подарок, попросите символическую сумму за него. Просто одна монетка сделает ваш подарок не только полезным, но и избежит негативной энергии.

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Часы: намек на возраст или ухудшение судьбы?

Подарок в виде часов может быть воспринят как намек на возраст, а также, согласно поверьям, отнять несколько лет жизни. Чтобы избежать негативных ассоциаций, выберите часы с особой символикой или подарите их совместно с креативным аксессуаром.

Зеркало: отражение успехов или опасность?

Зеркало как подарок может "перевернуть" успехи и удвоить неудачи, особенно для представительниц прекрасного пола. Однако, если выбрать зеркало с красивой рамой или использовать его в декоративных целях, оно станет стильным акцентом без негативных последствий.

Тапочки: избегайте ссор

Считается, что тапочки могут стать причиной серьезной ссоры. Если вы не хотите рисковать отношениями, избегайте дарения тапочек. Вместо этого рассмотрите варианты, которые будут приносить комфорт, но не вызовут недопонимания.

Украшения с жемчугом: блеск или беды?

Жемчуг выглядит великолепно, но многие считают, что он похож на слезы и может привлечь беды. Чтобы избежать негативных последствий, выбирайте украшения с другими драгоценными камнями или придайте им особое значение в виде уникального дизайна.

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