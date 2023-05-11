Почему 12 мая никогда нельзя вытирать пыль в доме: приметы и запреты

Что нельзя делать 12 мая. Все важные приметы и запреты в этот день, которые нельзя нарушать.
12 мая церковь почитает память девять великомучеников, посвятивших свои жизни православию. Девять святителей – Антипатр, Артема, Магн, Руф, Фавмасий, Феогнид, Феодот, Феостих и Филимон жили в III веке.
В день Девяти целителей люди просили святых избавления от серьезных недугов.
Существовал обычай подставлять лицо теплому ветру. Наши предки выходили на дорогу и поворачивались навстречу ветрам. Считалось, что этот ритуал укреплял здоровье.
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Что можно делать 12 мая
- Святые помогали людям, страдающим психическими расстройствами, эпилепсией, а также недугами, которые причисляют к категории телесных. В этот день нужно было обязательно сходить в церковь или зажечь церковные свечи дома.
- В этот день собирали лекарственные растения. Травы сушили, из них делали лечебные настои и настойки.
Что нельзя делать 12 мая
- Нельзя 12 мая оставаться в одиночестве. Весь следующий год может оказаться таким же "одиноким" и пройти в болезнях.
- Нельзя 12 мая завидовать. Можно привлечь неприятности. Нельзя 12 мая делиться планами. Они окажутся бесперспективными и ненадежными.
- Нельзя 12 мая просеивать муку. В старину люди верили, кто нарушил запрет, может потерять зрение.
- Нельзя 12 мая печь пироги, булочки. Очень велик риск получить мелкие неприятности, связанные со здоровьем.
- Нельзя 12 мая вытирать пыль в доме. Верили, что неприятности в дом прийдут.
Приметы на 12 мая
- Если теплая и звездная ночь, то будет отличный урожай.
- Если в этот день много оводов, то уродят огурцы.
- Если золотистая и безветренная вечерняя заря, то будет хорошая погода.
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