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Почему нельзя говорить фразу "спокойной ночи": все хуже, чем может казаться

Ангелина Подвысоцкая
6 сентября 2023, 05:30
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Предки убеждены, что желать спокойной ночи живому человеку категорически нельзя. Это может притянуть серьезные неприятности.
сон
Почему нельзя желать спокойной ночи / Коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый вечер мы желаем кому-то спокойной ночи, доброй ночи, хороших снов. Но при этом мы не задумываемся о том, можно ли человеку желать спокойной ночи. Конечно, мы делаем это из лучших побуждений, желая человеку лишь хорошего.

Однако оказывается, говорить словосочетание "спокойной ночи" категорически нельзя. Предки верили, что эта фраза имеет плохое значение.

Почему нельзя желать на ночь спокойной ночи

Издавна люди верили, что фраза "спокойной ночи" может навлечь серьезную беду. Предки верили, что эта фраза означает "мертвый покой". Когда человек умирал, то его провожали со словами "спи спокойно". Именно из-за этого нельзя желать спокой ночи живому человеку.

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По этой причине даже медики не желают друг другу "спокойного дежурства". Фраза "спокойной ночи" говорит о полном покое. А ведь всем известно, что полный покой может быть лишь в случае смерти.

Чем можно заменить "спокойной ночи"

Если вас волнует этот нюанс и вы не хотите накликать беду на себя и близких людей, то лучше задуматься о том, как лучше пожелать спокойной ночи. Можно разобраться, в чем разница между "доброй ночи" и "спокойной ночи".

Если со второй фразой все понятно, то с первой мы еще не разобрались. Если вы говорите человеку доброй ночи, то это значит, что вы желаете ему хорошо выспаться и проснуться в хорошем настроении. Также можно пожелать человеку сладких снов. Это значит, что вы желаете хороших снов и хотите уберечь от кошмаров.

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