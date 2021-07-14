Приметы на 15 июля: что нельзя делать в день Берегини

Что нельзя делать 15 июля / pixabay

15 июля в православной церкви праздник положения Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, кроме того, в этот день церковники вспоминают святителя Фотия, который был митрополитом Киевским.

В народе праздник получил названия: Берегиня, Ризы, Петрова матка, Фотий, Сырная Богородица.

Богиня Берегиня была защитницей простых людей, она берегла их напастей и хворей, помогала справиться с житейскими трудностями, покровительствовала семейной жизни, берегла скот, помогала охотникам и рыбакам.

Наши предки верили, что усердный труд сегодня принесет удачу и благополучие на весь год.

Что категорически нельзя делать 15 июля

В этот день строжайше запрещается причинять вред березам, нельзя ломать ветки, обрывать листья или обдирать кору. Также в этот день нельзя лениться и бездельничать.

Нельзя конфликтовать и выяснять отношение с любимыми, иначе быть разлуке.

Не рекомендуются уезжать сегодня далеко от дома, а также переезжать с места на места или двигать мебель в доме.

Женщинам, которые похоронили своих детей, сегодня лучше не есть ягод и фруктов.

Под запретом сегодня крупные приобретения и важные финансовые сделки.

Незамужним девушкам не стоит в этот день оставлять немытую посуду. Если юная представительница прекрасного пола ослушается этого совета, будущий муж может запятнать свою репутацию.

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Приметы на 15 июля