Приметы на 18 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду перед Яблочным Спасом

Что нельзя делать 17 августа / pixabay

Ежегодно 18 августа православная церковь почитает память Евстигния Антиохийского, а в народе этот день называют - Луков день.

К этому времени уже почти весь урожай собран, и люди верили в силу житних колосков. Девушки в этот день прогуливались по сжатой тропе и собирали стебли с наибольшим количеством колосьев. Кто найдет злак с двенадцатью колосками, та счастье домой унесет и к свадьбе начнет готовиться.

Наши предки именно 18 августа предсказывали погоду на будущую зиму. Если эхо разносилось далеко – это к солнечным дням, если же быстро затухало – к скорому дождю.

В этот день собирали лук, и с помощью него можно привлечь в дом удачу и достаток, сплести луковый венок. Также хозяйки пекли хлеб и различные угощения 18 августа, ведь уже 19 августа большой праздник - Яблочный Спас и Преображение Господне.

Что нельзя делать 18 августа перед Яблочным Спасом

Нельзя ругаться с родными, иначе ссоры могут затянуться.

Реклама

Нельзя 18 августа проводить важные сделки и переговоры.

Нельзя рассказывать секреты и доверять малознакомым людям.

Читайте такжеЧто нельзя есть на Преображение Господне 2021: приметы и рецепты

Приметы на 18 августа

Какая погода будет 18 августа, такой будет и декабрь.

Птица в воде купаются - к дождю.

Птицы не поют - холода наступают.

Читайте такжеЧто приготовить на Яблочный Спас 2021: невероятное меню и вкусные рецепты

Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:

Ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на осень 2021. По его словам, уже во второй половине сентября начнутся дожди и похолодает. Кроме того, снег в 2021 году выпадет рано.

Также Горбань рассказал, какой будет погода в Украине до конца лета. По его словам, нам придется пережить адскую жару и сильную бурю. А закончится лето проливным дождем.

Грядущей зимой украинцев ожидает много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.