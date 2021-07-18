Приметы на 19 июля: что нельзя делать в Сысоев день и как уберечься от беды

Приметы на 19 июля / goodfon.ru

19 июля в народном календаре отмечают Сысоев день. Православная церковь почитает в этот день память монаха-отшельника и последователя Антония Великого - Сисоя Великого. Сисой учил людей смирению и сам верил в милосердие Господа. Он считал, что если человек искренне покается в своих грехах, то Бог в течение трёх дней примет его покаяние.

В этот день наши предки определяли по месяцу погоду на ближайшие дни: если он зеленоватый, скоро начнутся дожди, если большой и в тумане, грядёт похолодание, а если белый и блестящий, будет холодная погода без осадков.

Листья пожелтели – к ранней осени и зиме, а желтые облака – к дождю.Чтобы быть здоровым весь год, нужно пройтись босиком по росе утром. В Сысоев день спешить нельзя: начатое дело завершится провалом. Зато проблемы, возникшие 19 июля, разрешатся вскоре сами собой.

Что можно делать в Сысоев день

Сисой Великий считался покровителем земледельцев. Считается также, что праздник заряжает здоровьем и энергией все живое. Этот день обычно отличается сильными росами.

Считалось, что если в этот день пораньше встать и пройтись босиком по росе, то это поможет укрепить здоровье и избавиться от различных недугов.

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Ноги после прогулки не обтирали. Нужно было надеть теплые носки, обуться и проходить так какое-то время.

По традиции, в этот день крестьяне молились покровителю, чтобы тот послал хороший урожай. В этот день в деревнях делали заготовки черной смородины на зиму. Начинали варить варенье, сушили ягоды и ставили настойки.

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Что нельзя делать 19 июля

В Сысоев день не стоит начинать новые проекты: он неблагоприятен для любой деятельности.

Не стоит давать в долг деньги – предки считали, что они не вернутся. Даже мелкие покупки и вложения обернутся неудачей впоследствии. То же самое касается и мелких конфликтов с друзьями и родными – они могут перерасти в скандалы, которые потом сложно будет загладить.

Также есть поверье, что нельзя в этот день разглядывать отражение солнца в воде, чтобы не привлечь несчастья. Молодым незамужним девушкам в Сысоев день не стоит спускаться в подвал или погреб. А если все-таки нужно это сделать, то не стоит там смеяться и веселиться, чтобы не разозлить живущую здесь нечистую силу. Иначе она постарается их напугать так, чтобы они от страха оступились и покалечились.

В этот день матерям категорически нельзя плохо думать о своих дочерях, а тем более их проклинать. Это навлечет на них несчастья на всю жизнь и может спровоцировать возникновение болезней и любовных разочарований.

Также нельзя женщинам заниматься домашней работой, потому что в этот день злые духи могут навредить прекрасному полу. Работать по дому можно мужчинам, потому что их духи опасаются.

Приметы на 19 июля