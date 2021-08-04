Приметы на 5 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду

Погода в Украине на 5 августа / pixabay

5 августа отмечается Трофимов день или Трофим Бессонник, а православная церковь вспоминает Трофима, Феофила и еще 13 святых мучеников, которые пострадали во время гонений при императоре Диоклетиане.

Ранее в народе праздник святого Трофима называли Бессонником потому, что отдыхать в этот день было некогда и люди переживали, чтобы работа не стояла, особенно если погода была хорошая. Вставали до рассвета и шли в поле на августовскую жатву.

5 августа девушки обязательно собирали малину и калину и пекли пироги. В старину верили, что попробуешь малину – станешь хмельным от любви, а раскусишь калину – изведен любовью будешь, поэтому и отношение к этим ягодам было особенным – трепетным.

Что нельзя делать 5 августа

5 августа нельзя жадничать. В противном случае можно остаться нищим.

Молодым людям не рекомендуется в этот день ходить в лес. Наши предки считали, что юношам могут встретится русалки, которые ловили хлопцев в свои сети.

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По народным приметам, долго спать и лениться в этот день было нельзя. В день святого Трофима — это страшный грех. Тот, кто ослушается, рискует остаться без средств к существованию и даже лишиться своего жилища. Наши предки соглашались с этим и делали этот день максимально продуктивным, чтобы не прогневать бога.

День идеален для новых свершений и начинаний. Смело беритесь за любые, даже самые тяжелые дела — удача будет на стороне решительных людей.

Читайте такжеГотовимся к худшему: в Украину несется опасная погода из Европы Вечером можно собраться за праздничным ужином с близкими и родными, а главным блюдом должен стать ягодный пирог. Чем больше в пироге будет калины и малины, тем слаще будет жизнь хозяев дома.

Удачный день для свадьбы. Удачен и для того, чтобы свататься.

Приметы на 5 августа

Наши предки с самого утра всматривались в горизонт и говорили: если на нем появились перистые облака, жди грозы.

Об осадках предупреждала наших предков "пенистая" река, а также мягкий чертополох и усилившийся запах сена.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Как ранее сообщал Главред, директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.