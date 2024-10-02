В жизнь придут 40 бед: что категорические нельзя делать 3 октября

3 октября церковь почитает память святого священномученика Дионисия Ареопагита. Как сообщает Главред, он был афинским аристократом и членом Ареопага, древнего суда. Он рассматривал дела, связанные с нравственными и религиозными вопросами. Однажды Дионисий услышал проповедь апостола Павла и решил стать христианином.
После принятия веры он стал первым епископом Афин. Дионисий активно проповедовал христианство, привлекая к нему многих поклонников. Однако он подвергся гонениям за свою веру. Во время правления императора Диоклетиана он подвергся жестким піткам и біл казнен.
Что можно делать 3 октября
- В этот день нужно носить с собой веточку осины. Считается, что она оградит от беды.
- В этот день нужно пойти в храм и помолиться. У святого просят счастья в семейных делах и преодоления всех жизненных проблем.
Что нельзя делать 3 октября
1. Нельзя 3 октября смотреть в зеркало. Предки верили, что это навлечет на человека 40 бед.
2. Нельзя 3 октября лишний раз выходить из дома. Считается, что в этот день ведьмы устраивают вечеринки и могут вызвать несчастье.
3. Нельзя 3 октября стричься. Иначе волосы будут расти медленно.
Приметы 3 октября
- Если в этот день птицы собираются в стаи, то будет непогода.
- Если в этот день ясная погода, то мороза не будет еще две недели.
- Если в дом залезла полевая мышь, то зима будет суровой.
- Если в этот день сухо, то зима будет малоснежной.
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