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В жизнь придут 40 бед: что категорические нельзя делать 3 октября

Ангелина Подвысоцкая
2 октября 2024, 14:38
157
Что можно делать 3 октября. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от несчастья.
приметы
Что нельзя делать 3 октября / фото: pomisna.info

3 октября церковь почитает память святого священномученика Дионисия Ареопагита. Как сообщает Главред, он был афинским аристократом и членом Ареопага, древнего суда. Он рассматривал дела, связанные с нравственными и религиозными вопросами. Однажды Дионисий услышал проповедь апостола Павла и решил стать христианином.

После принятия веры он стал первым епископом Афин. Дионисий активно проповедовал христианство, привлекая к нему многих поклонников. Однако он подвергся гонениям за свою веру. Во время правления императора Диоклетиана он подвергся жестким піткам и біл казнен.

Что можно делать 3 октября

  • В этот день нужно носить с собой веточку осины. Считается, что она оградит от беды.
  • В этот день нужно пойти в храм и помолиться. У святого просят счастья в семейных делах и преодоления всех жизненных проблем.

Что нельзя делать 3 октября

1. Нельзя 3 октября смотреть в зеркало. Предки верили, что это навлечет на человека 40 бед.

видео дня

2. Нельзя 3 октября лишний раз выходить из дома. Считается, что в этот день ведьмы устраивают вечеринки и могут вызвать несчастье.

3. Нельзя 3 октября стричься. Иначе волосы будут расти медленно.

Приметы 3 октября

  • Если в этот день птицы собираются в стаи, то будет непогода.
  • Если в этот день ясная погода, то мороза не будет еще две недели.
  • Если в дом залезла полевая мышь, то зима будет суровой.
  • Если в этот день сухо, то зима будет малоснежной.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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