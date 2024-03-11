Зачем носят красную нить на руке: не всем известно истинное значение

В наше время не всем известно, для чего нужно носить красную нить на руке. Такая нить считается оберегом и используется во многих культурах.

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Зачем носят красную нить на руке/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Наверняка каждый из нас хотя бы раз замечал красную нить на руке у кого-то из друзей или знакомых. Обычай носить такую нить на запястье пришел к нам еще из древности, но в наше время не всем известно истинное значение такого талисмана.

Обычай носить красную нить распространен во многих странах мира. Но, несмотря на распространение в разных культурах, значение такого талисмана преимущественно практически одинаковое.

Для чего нужно носить красную нить на руке? Издавна считалось, что такой талисман будет оберегать от всего плохого – плохих мыслей, болезней, зависти других людей.

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В некоторых странах красные нити от сглаза одевают младенцам сразу после рождения. Считается, что это поможет им от болезней и убережет от людей, которые намеренно говорят о ребенке что-то плохое или смотрят на него как-то не так.

На какую руку одевать красную нить

Чаще всего красную нить-оберег завязывают на левой руке. Считалось, что поскольку сосуды левой руки ближе к сердцу, то действие любого талисмана, размещенного на левой руке, усилится. Но в наше время многие носят такой оберег на правой руке, ведь четких правил в этом вопросе на самом деле нет.

При этом, если человек носит красную нить на руке, то считалось, что снимать ее нельзя. Поэтому с этим талисманом даже моются в душе, плавают, спят и тому подобное.

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