Простая классическая лазанья: пошаговый рецепт

14 марта 2019, 08:54

Для приготовления блюда классическая лазанья не понадобятся непривычные ингредиенты.

Опубликован простой рецепт классической лазаньи
Главред рассказал, как приготовить классическую лазанью / Скриншот видео с youtube.com

Лазанья: история блюда

Считается, что блюдо лазанья появилось после того, как римляне заимствовали у греков их хлеб — лепешки из пшеничной муки под названием "laganon", начали его резать на полоски и назвали "lagani". Впоследствии слово "lagani" могло трансформироваться слово "лазанья".

Также есть версия, что название блюда лазанья произошло от греческого слова "lasanon", которое в переводе означает горшковая печь.

Римляне якобы заимствовали слово "lasanon", превратили его в "lasanum" и им называли посуду, в которой готовили блюдо-предок современной лазаньи, а потом это название перешло и на само блюдо.

Главред решил найти простой рецепт блюда классическая лазанья и рассказать, как его готовить пошагово.

Блюдо лазанья: рецепт классической лазаньи (лазанья с фаршем)

 Лазанья — пошаговый рецепт

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы в домашних условиях получилась классическая лазанья: для приготовления теста понадобится 2 яйца комнатной температуры, 200 граммов просеянной муки, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 0,5 чайной ложки соли; для приготовления начинки нужно 800 граммов говяжьего фарша, 500 граммов твердого сыра (желательно — пармезана), 150 миллилитров белого сухого вина, 4 помидора (можно заменить томатной пастой или кетчупом), 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 0,5 чайной ложки соли и перец, базилик — по вкусу; для приготовления соуса бешамель нужно 500 миллилитров молока, 50-60 граммов сливочного масла, 3-4 столовые ложки муки, щепотка соли и мускатный орех.

Как приготовить блюдо лазанья с фаршем

Всыпьте в муку соль, все перемешайте и пересыпьте муку на поверхность, на которой будете вымешивать тесто. Сделайте в муке углубление, вбейте туда яйца, немного подсыпайте муку в яйца и замешивайте тесто.

Когда тесто соберется в комок — вылейте на него растительное масло и продолжайте замешивать. Тесто нужно вымешивать 10-15 минут, оно должно получиться более-менее однородным и тугим. Готовое тесто заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30-40 минут. 

Как приготовить начинку для блюда классическая лазанья

На помидорах сверху сделайте крестообразные надрезы и залейте овощи кипятком. Через несколько минут очистите помидоры от кожицы с помощью ножа. Натрите помидоры на крупной терке. Пропустите чеснок через чеснокодавку и отправьте в массу из помидоров. Также добавьте в массу, соль, перец, базилик и все перемешайте.

Читайте такжеТесто на пиццу: лучшие простые рецепты основы для пиццыНатрите твердый сыр на мелкой терке. Нарежьте лук тоненькими полукольцами. Разогрейте на сковороде подсолнечное масло и обжарьте лук. Когда лук начнется золотиться — положите на сковородку фарш и все перемешайте. 

Через 10 минут немного подсолите фарш. Потом вылейте на сковороду томатную смесь, все тщательно перемешайте (можно добавьте томатную пасту или кетчуп), сделайте средний огонь, накройте крышкой сковороду и тушите фарш до готовности, периодически перемешивая.

Через 20 минут попробуйте начинку на соль и, если нужно, — досолите, а потом влейте вино, снова все перемешайте, накройте крышкой и доведите фарш до готовности (в сковороде не должно остаться много жидкости).

Как приготовить соус бешамель для блюда лазанья с фаршем

Нагрейте молоко, добавьте в него щепотку соли и мускатный орех. В маленькой кастрюльке на небольшом огне растопите масло, потом добавьте муку, выключите плиту и быстро ложкой замесите массу.

Читайте такжеКак приготовить чебуреки: лучшее разное тесто на чебурекиПотом постепенно добавляйте в массу горячее молоко и растворяйте ее, чтобы не было комков. Готовый бешамель не должен быть пресным, попробуйте соус и, если нужно, досолите.

Как приготовить основу для блюда классическая лазанья

Из теста сделайте небольшую колбаску и разделите ее на три части. Раскатайте каждую часть теста на длинные полоски шириной около 10 сантиметров до толщины в 1,5 миллиметра, припылите тесто с двух сторон мукой по ходу раскатки. 

Возьмите небольшую квадратную форму для выпечки. Порежьте тесто на куски, которые будет удобно выкладывать на форму.

Наберите воду в кастрюлю, немного подсолите, добавьте несколько капель подсолнечного масла. Поставьте рядом кастрюлю с холодной водой, в нее тоже влейте немного подсолнечного масла.

Когда вода закипит, проварите в ней 1 минуту каждый кусок раскатанного теста и отправьте в холодную воду. Приваренные листы теста отбросьте на дуршлаг, чтобы ушла лишняя жидкость.

Как сформировать блюдо лазанья с фаршем

Смажьте дно формы для выпечки соусом бешамель и выстелите его листьями теста. Сверху выложите начинку (она не должна доходить до краев формы). Потом сверху немного полейте начинку соусом бешамель (начинка не должна плавать в соусе). Присыпьте начинку тертым сыром и выложите сверху листы теста.

Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецептыПосле этого сформируйте новый слой — положите фарш, полейте соусом бешамель, присыпьте сыром, прикройте листьями теста. Тесто полейте соусом бешамель и присыпьте сыром.

Как выпекать блюдо классическая лазанья

Выпекайте блюдо классическая лазанья в духовке, разогретой до 180 градусов, около 30 минут. 

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