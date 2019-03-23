Пончики донатс и берлинеры: как просто приготовить пончики в духовке или сжарить

23 марта 2019, 12:00

Американские пончики можно готовить на дрожжах или без них.

Названы простые рецепты пончиков
Собраны простые рецепты пончиков / Скриншот видео с youtube.com

Пончики: история блюда

Пончик имеет польские корни — слово появилось от польского "paczek", которое в переводе на русский означает "пышка". В английском языке пончик — "donuts".

Точно неизвестно, кто именно придумал рецепт пончиков, и где их родина, но есть несколько версий происхождения блюда. 

Согласно одной из версий, пончики впервые появились в США, и их придумали девушки для того, чтобы угощать всадников, работавших в почтовой службе Пони экспресс.

Другая версия гласит, что пончики придумали евреи. В еврейской кухне есть блюдо суфгания — пончики, которые в Израиле принято есть на праздник Ханука.

Главред решил объяснить, как просто приготовить разные пончики в духовке или сжарить.

Американские пончики (донатс)

Пончики на дрожжах

Американские пончики, рецепт на молоке (пончики на воде)

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить пончики на молоке или пончики на воде: 600 граммов просеянной муки, 260 миллилитров молока или воды, 2 яйца, 100 граммов размягченного сливочного масла, 50 граммов сахара, 1 столовая ложка сухих дрожжей (11 граммов), 8 граммов соли, ванилин, растительное масло, сахарная пудра.

Как приготовить американские пончики на молоке или пончики на воде

Всыпьте муку в миску, добавьте размягченное масло, сухие дрожжи, соль, сахар, ванилин, вбейте яйца, влейте теплое молоко или теплую воду, все перемешайте ложкой, а потом замесите тесто. Тесто должно получиться мягким, эластичным и однородном (готовое тесто не липнет к рукам).

Из готового теста сформируйте шар. Смажьте миску небольшим количеством растительного масла, положите в нее тесто. Накройте миску полотенцем, и отправьте миску в теплое место на 3-4 часа. Тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза.

Читайте такжеПростые рецепты пышного бисквита: как сделать бисквитный тортПотом припылите стол мукой и переложите на него тесто. Присыпьте тесто мукой и раскатайте скалкой в пласт толщиной в 1,5 сантиметра.

После этого вырежьте из теста кружки диаметров 7 сантиметров, можно использовать кондитерскую выемку или подручные средства — стакан или кружку. Потом в вырезанных кружках сделайте отверстия диаметров 2-3 сантиметра, например, маленькой рюмкой, крышечкой от бутылки. 

Застелите противень пергаментом, выложите на него заготовки и поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы тесто снова увеличилось в объеме. 

Обжарьте заготовки в растительном масле. После того, как пончики остынут, их можно начинить и посыпать сахарной пудрой. Чтобы сделать американские пончики (донатс) с начинкой, понадобится кондитерский мешок с насадкой игла. Проткните пончики иглой в двух местах, заполните начинкой и присыпьте сахарной пудрой.

Пончики без дрожжей

Американские пончики, рецепт на кефире 

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить пончики на кефире: 200 миллилитров кефира, 4 столовые ложки сахара, 1 яйцо, 1 щепотка ванилина, 1 щепотка соли, 50 граммов размягченного сливочного масла, 400-450 граммов просеянной муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, растительное масло, сахарная пудра.

Как готовить американские пончики на кефире

Высыпьте в миску сахар, положите сливочное масло, вбейте яйца и все перемешайте до образования однородной массы. Добавьте в массу кефир и снова все перемешайте. Всыпьте муку, ванилин, разрыхлитель и замесите тесто.

Тесто не должно получиться крутым. Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно в 1 сантиметр. Вырежьте из теста заготовки для пончиков и обжарьте. Потом можно сделать пончики с начинкой и посыпать их сахарной пудрой.

Пончики берлинские (берлинеры)

Берлинские пончики, рецепт

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить берлинеры: 500 миллилитров теплого молока 1,5% жирности, 2 чайные ложки сахара, 3 пачки сухих дрожжей, 2 яйца, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки сахара, 125 граммов размягченного сливочного масла, 2 пачки ванильного сахара, 900 граммов-1 килограмм просеянной муки, сахарная пудра. 

Как приготовить берлинские пончики

Положите в молоко сахар, всыпьте дрожжи, все перемешайте и оставьте, чтобы дрожжи начали работать. Всыпьте одну часть муки в миску, а другую — высыпьте на стол. В муку, пересыпанную в миску, добавьте соль, сахар, ванильный сахар, масло и вбейте яйца. Перемешайте дрожжи и добавьте в ингредиенты, а потом тщательно все перемешайте.

Присыпьте поверхность стола небольшим количеством оставшейся муки, переложите на нее массу. Понемногу вмешивайте в тесто муку. Готовое тесто не должно быть тугим. 

Читайте такжеПростые рецепты кексов: как готовить "крутезные" кексыПереложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте на 1,5 часа (за это время тесто можно один раз перемесить).

Присыпьте стол мукой и выложите тесто. Разделите тесто на две части и каждую еще раз перемесите. Сформируйте из двух частей теста два шара. Готовые шары из теста немного присыпьте мукой и раскатайте в пласт толщиной в 1 сантиметр. 

Вырежьте из теста заготовки для пончиков, можно использовать подручные средства, например, стакан. Заготовки выложите на поверхность, присыпанную мукой, накройте полотенцем и оставьте на 30 минут. Заготовки для пончиков поджарьте в растительном масле.

Готовые пончики можно начинять тогда, когда они остынут. Для того, чтобы приготовить пончики с начинкой понадобится кондитерский мешок с насадкой игла. Положите начинку в кондитерский мешок, проткните пончик иглой и заполните его начинкой. Начиненные берлинеры присыпьте сахарной пудрой.

Названы простые рецепты пончиков
Собраны простые рецепты пончиков / Скриншот видео с youtube.com

Как жарить американские пончики (донатс) и пончики берлинские (берлинеры)

Перед обжаркой мягкой кисточкой уберите с заготовок излишки муки, чтобы она не горела в масле;

Пончики лучше жарить в широкой сковороде, в сковороде wok или в казане;

Вылейте подсолнечное масло в абсолютно сухую посуду. Масла должно быть столько, чтобы пончики при жарке в нем свободно плавали;

Пончики нужно жарить в масле, разогретом до 160 градусов. При этой температуре появляется легкий белый дымок. Для того, чтобы без кухонного термометра проверить, подходит ли температура масла для жарки пончиков, можно использовать кусок теста — если он быстро всплыл и начал обжариваться, — значит температура масла подходящая;

Американские пончики обжаривайте в масле на небольшом огне с обеих сторон до золотистого цвета, а берлинские пончики (берлинеры) нужно несколько раз переворачивать;

Готовые пончики выложите на бумажные полотенца, чтобы ушло лишнее масло.

Пончики из творога

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить пончики из творога: 400 граммов творога любой жирности, 0,5 чайной ложки соли, 2-3 столовые ложки сахара (по вкусу), 2 яйца, 0,5 чайной ложки соды, 6-8 столовых ложек просеянной муки, уксус, растительное масло.

Как приготовить пончики из творога

Высыпьте творог в миску, добавьте соль, сахар, вбейте яйца. Потом погасите соду уксусом, добавьте к остальным ингредиентам и все тщательно перемешайте (можно воспользоваться блендером). Постепенно всыпайте 6 столовых ложек муки и замешивайте тесто ложкой. Тесто должно получиться липким и достаточно плотным. 

Как жарить пончики из творога

Намочите ложку, наберите тесто, обваляйте его в муке и руками сформируйте шарики;

Разогрейте в сковороде или другой посудине достаточное количество масла и жарьте пончики из творога на маленьком огне;

Обжарьте пончики из творога до золотистого цвета сначала с одной стороны, а потом — с другой;

Готовые пончики выложите не бумажные полотенца, чтобы в них впиталось лишнее масло.

Пончики в духовке

Американские пончики, рецепт в духовке

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить американские пончики (донатс) в духовке: 100 миллилитров теплого молока, 200 граммов просеянной муки, 50 граммов сахара, 1 яйцо, 50 граммов растопленного сливочного масла комнатной температуры, 1 чайная ложка ванильного экстракта, щепотка соли, 7 граммов сухих дрожжей.

Как готовить американские пончики в духовке

Вбейте яйцо в миску, всыпьте сахар, соль, влейте ванильный экстракт и все перемешайте. Влейте теплое молоко и опять все перемешайте (сахар должен полностью раствориться).

Потом всыпьте в массу дрожжи и опять все смешайте. Добавьте муку и ложкой замесите тесто. Понемногу вливайте растопленное сливочное масло и продолжайте вымешивать тесто — сначала ложкой, а потом — руками.

Читайте такжеКак приготовить блины: пять лучших рецептов блинчиковСливочное масло должно полностью впитаться в тесто. Готовое тесто должно быть очень жидким и сильно прилипать к рукам.

Замешанное тесто накройте и отправьте в теплое место на 1 час. Тщательно перемешайте тесто, переложите его в кондитерский мешок (можно использовать обычный пакет) и с помощью него заполните тестом форму для выпекания американских пончиков (донатс).

Накройте форму с заготовками и оставьте на столе на 15 минут. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пончики около 10 минут. Потом можно сделать пончики с начинкой.

Берлинские пончики, рецепт в духовке

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить берлинские пончики в духовке: 300 миллилитров подогретого молока 3,5% жирности, 6 столовых ложек сахара, 1 пачка дрожжей, 2 яйца, щепотка соли, 1 пачка ванильного сахара, 70 граммов растопленного сливочного масла комнатной температуры, 700 граммов просеянной муки, сахарная пудра.

Как приготовить берлинские пончики в духовке

Всыпьте в молоко 2 столовые ложки сахара, дрожжи, все перемешайте и оставьте, чтобы дрожжи заработали. Вбейте яйца, добавьте соль, 3-4 ложки сахара, ванильный сахар и взбейте все до пышной белой массы.

Добавьте в массу молоко с дрожжами и все перемешайте. Потом понемногу добавляйте муку и замешивайте тесто. После этого влейте растопленное сливочное масло и продолжайте замешивать тесто.

Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецептыСливочное масло должно полностью впитаться в тесто. С замешанного теста сформируйте шар, положите в миску, накройте и отправьте в теплое место на 30 минут.

Через 30 минут перемешайте тесто, но не добавляйте муку (если прилипает к рукам — смажьте руки растительным маслом), и опять отправьте в теплое место на 30 минут.

Раскатайте тесто, вырежьте кружочки и сформируйте берлинеры. Смочите заготовки теплой водой, выложите на противень, выстеленный пергаменом, и оставьте на 40 минут.

Выпекайте берлинеры в духовке, разогретой до 180 градусов, 15-20 минут. Потом можно сделать пончики с начинкой и присыпать их сахарной пудрой.

Пончики с начинкой

Варианты начинок для американских пончиков (донатс) и берлинских пончиков (берлинеры)

Пончики с повидлом или с джемом

Повидло или джем для начинки должны быть без комочков, поэтому, их нужно перетереть через сито.

Пончики со сгущенкой

Пончики с творогом

Возьмите жирный творог, добавьте сметану, сахар и все тщательно перемешайте. Начинка не должна получиться очень густой, также в ней не должно быть комочков.

Пончики с заварным кремом

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