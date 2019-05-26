Блюда из кабачков в духовке и в мультиварке: простые и вкусные рецепты

26 мая 2019, 07:15

Простые блюда из кабачков недолго готовятся.

Блюда из кабачков — Достаточно быстро можно приготовить кабачки по-флотски
Достаточно быстро можно приготовить кабачки по-флотски / Скриншот видео с youtube.com

Кабачок — овощ, который содержит много калия, в нем также есть органические кислоты и разные витамины, в частности, С и витамины группы В (В1, В2). Из кабачков можно приготовить много разных блюд.

Особенно этот овощ может пригодиться людям, которые сидят на диете, поскольку его калорийность составляет только 24 ккал на 100 грамм (например, калорийность сырого картофеля более 77 ккал).

Главред решил выяснить, какие простые блюда из кабачков диетические и не очень можно быстро приготовить в духовке и в мультиварке.

Блюда из кабачков, рецепты — быстро и вкусно

Вкусные блюда из кабачков в духовке

Кабачковая запеканка

Ингредиенты:

  • 2 кабачка;
  • 600-700 граммов фарша (говядина и свинина);
  • 3 помидора;
  • 1 луковица;
  • 1 морковка;
  • Зелень;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 80-100 граммов твердого сыра;
  • 2-3 столовые ложки сметаны;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • 1 столовая ложка растительного масла.

Как приготовить кабачковую запеканку

Очистите лук и нарежьте полукольцами. Очистите 2 зубчика чеснока и морковь, чеснок — мелко порежьте, а морковь — натрите на крупной терке. Влейте на сковороду растительное масло, добавьте чеснок, лук морковь и немного протушите ингредиенты.

Посолите и поперчите фарш, добавьте протушенные овощи и все перемешайте. Выложите фарш в форму, в которой будете запекать блюдо из кабачков. Нарежьте кабачки кольцами толщиной 3-4 мм, а помидоры порежьте не очень толстыми дольками. Нарезанные овощи выложите на фарш и посолите.

Читайте такжеТушеная капуста: самые аппетитные рецептыЗапекайте блюдо при температуре 200 градусов на протяжении 25 минут.

Потом очистите еще 2 зубчика чеснока, пропустите их через чеснокодавку и смешайте со сметаной. Порубите зелень и натрите твердый сыр на крупной терке.

Смажьте верх запеканки сметанным соусом, присыпьте зеленью и твердым сыром и поставьте блюдо в духовку доготавливаться еще на 20 минут. 

Этапы приготовления не очень диетического, но вкусного блюда из кабачков, фото

  • Этапы приготовления кабачковой запеканки Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачковой запеканки Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачковой запеканки Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачковой запеканки Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачковой запеканки Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачковой запеканки Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачковой запеканки Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачковой запеканки Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачковой запеканки Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачковой запеканки Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачковой запеканки Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачковой запеканки Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачковой запеканки Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачковой запеканки Скриншот видео с youtube.com

Пикантные хрустящие кабачки

Ингредиенты:

  • Около 1 килограмма цукини (разновидность кабачка);
  • 70 граммов сыра пармезан;
  • Гранулированный чеснок;
  • Прованские травы;
  • Соль, перец;
  • Растительное масло.

Как сделать вкусное блюдо из кабачков

Кабачки просушите и нарежьте небольшими кружочками толщиной около 1 сантиметра. Нарезанные кабачки хорошо просолите, высыпьте в дуршлаг и оставьте на 20-30 минут, чтобы ушла лишняя влага. Потом разложите кабачки на бумажном полотенце и промокните их бумажным полотенцем.

Накройте противень фольгой, взбрызните ее растительным маслом, выложите кабачки, поперчите, присыпьте небольшим количество сухого чеснока, прованскими травами. Натрите сыр пармезан на мелкой терке и присыпьте им каждый кружочек кабачка.

Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте около 15 минут (если сверху не зарумянятся — включите гриль).

Этапы приготовления пикантного блюда из кабачков, фото

  • Этапы приготовления пикантных хрустящих кабачков Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления пикантных хрустящих кабачков Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления пикантных хрустящих кабачков Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления пикантных хрустящих кабачков Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления пикантных хрустящих кабачков Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления пикантных хрустящих кабачков Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления пикантных хрустящих кабачков Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления пикантных хрустящих кабачков Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления пикантных хрустящих кабачков Скриншот видео с youtube.com

Вкусные блюда из кабачков в мультиварке

Кабачки в сметанном соусе

Ингредиенты:

  • 2,5 молодых кабачка;
  • 2 головки чеснока;
  • 350 граммов сметаны;
  • 160 миллилитров чистой воды;
  • Соль, перец — по вкусу.

Как приготовить диетическое блюдо из кабачков

Очистите кабачки и чеснок. Нарежьте кабачки не очень тонкими кружочками, а чеснок пропустите через чеснокодавку. Переложите кабачки в чашу мультиварки, чтобы образовалась горка и подсолите овощи.

Потом приготовьте сметанно-чесночный соус: всыпьте сметану в миску, добавьте чеснок, чистую воду и все тщательно перемешайте. Читайте такжеЗеленый борщ, классический рецепт: как сварить самый вкусный борщ зеленый

После этого всыпьте в соус соль, перец и снова все тщательно перемешайте. Залейте соусом кабачки, включите программу "Выпечка" (выставьте время — около 30 минут) и закройте крышку мультиварки.

Этапы приготовления диетического блюда из кабачков, фото:

  • Этапы приготовления кабачков в сметанном соусе Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков в сметанном соусе Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков в сметанном соусе Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков в сметанном соусе Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков в сметанном соусе Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков в сметанном соусе Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков в сметанном соусе Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков в сметанном соусе Скриншот видео с youtube.com

Кабачки по-флотски

Ингредиенты:

  • 900 граммов кабачков;
  • 500 граммов куриного филе;
  • 120 граммов лука;
  • 80 граммов моркови;
  • 2 дольки чеснока;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • 1/3 чайной ложки смеси перцев;
  • 1,5 чайной ложки соли;
  • Укроп и петрушка.

Как готовить кабачки по-флотски

Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно в 1 сантиметр, а потом порежьте крупным кубиком. Очистите и нарежьте лук мелким кубиком. Очистите морковь и натрите на крупной терке. Сделайте из куриного филе фарш.

Налейте в чашу мультиварки растительное масло, всыпьте лук, морковь, положите куриный фарш, всыпьте смесь перцев, соль и перемешайте ингредиенты.

Читайте такжеБорщ украинский с мясом или постный: как сварить вкусный борщПотом выложите кабачки и закройте крышку мультиварки, выберите режим "Тушение" и выставьте время — 40 минут. Мелко нарежьте зелень, пропустите чеснок через чеснокодавку, добавьте в готовое блюдо и все перемешайте.

Этапы приготовления простого и вкусного блюда из кабачков, фото:

  • Этапы приготовления кабачков по-флотски Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков по-флотски Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков по-флотски Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков по-флотски Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков по-флотски Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков по-флотски Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков по-флотски Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков по-флотски Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков по-флотски Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков по-флотски Скриншот видео с youtube.com
  • Этапы приготовления кабачков по-флотски Скриншот видео с youtube.com

В Сети также есть много видео с пошаговыми рецептами приготовления блюд из кабачков. Предлагаем вашему вниманию видео, на котором рассказывается, как приготовить пять блюд из кабачков — два вида кабачковой икры, запеканка с куриными филе, закуска и маринованные кабачки.

Блюда из кабачков, видео

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