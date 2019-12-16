Витаминные салаты: рецепты доступных зимних салатов

Зимой можно приготовить салат из картофеля и квашеной капусты.
Фитотерапевт Елена Свитко посоветовала зимой делать салаты из доступных продуктов, в частности, из картофеля, капусты и тыквы.
Можно приготовить салаты под названием Розовый рассвет, Необычный кольраби, Сытный картофель и Яркая зелень, рассказала эксперт Обозревателю.
По словам собеседницы, эти зимние салаты просто готовятся, и с ними может справиться каждый.
Зимний салат Розовый рассвет
Ингредиенты:
- 200 г белокочанной капусты и мякоти тыквы;
- По 50 г свеклы, моркови и кислых яблок;
- Несколько веточек укропа и петрушки;
- Сок четверти лимона;
- Оливковое масло;
- Соль - по вкусу.
Как приготовить зимний салат Розовый рассвет
Нарежьте мелко капусту и зелень, а овощи - натрите на крупной терке. Порежьте яблоки соломкой. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, сок лимона, оливковое масло и все перемешайте.
Зимний салат Необычный кольраби
Ингредиенты:
- Кочан кольраби;
- Большое кисло-сладкое яблоко;
- Морковь;
- Полстакана жирных сливок;
- Одна столовая ложка горчицы;
- Сок половинки лимона;
- Соль и перец - по вкусу.
Как приготовить зимний салат Необычный кольраби
Натрите овощи и яблоко на крупной терке. Взбейте сливки, чтобы они стали воздушными, добавьте сок лимона и горчицу и все перемешайте, чтобы масса стала однородной. Добавьте соус к натертым ингредиентам, всыпьте соль, перец и все перемешайте. Блюдо можно есть через 5-10 минут.
Зимний салат Сытный картофель
Ингредиенты:
- 150 г отварного и очищенного картофеля;
- 50 г квашеной капусты;
- 0,5 луковицы;
- Несколько веточек укропа и петрушки;
- Оливковое масло;
- Соль и перец - по вкусу.
Как приготовить зимний салат Сытный картофель
Порежьте картофель соломкой или кубиками и измельчите зелень. Добавьте к ингредиентам квашеную капусту, всыпьте соль, перец, влейте оливковое масло и все перемешайте.
Зимний салат Яркая зелень
Ингредиенты:
- По 50 г листьев салата, рукколы, укропа и петрушки;
- Пять оливок;
- Две столовых ложки сладкой консервированной кукурузы;
- Небольшой пучок зеленого лука;
- По десертной ложке горчицы, лимонного сока и оливкового масла;
- Соль, перец - по вкусу.
Как приготовить зимний салат Яркая зелень
Нарвите руками салат и зелень (зелень можно крупно нарезать). Добавьте к измельченным ингредиентам кукурузу и оливки, разрезанные на четыре части. Смешайте горчицу с оливковым маслом и лимонным соком и специями и все перемешайте. Добавьте заправку к измельченной зелени и оливкам и все перемешайте.
Ранее были опубликованы рецепты красивенных и простых салатов на Новый год 2020. В частности, стало известно, как приготовить блюдо, которое может украсить новогодний стол - салат Сосновые шишки.