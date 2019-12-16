Витаминные салаты: рецепты доступных зимних салатов

Есть ряд зимних салатов - Розовый рассвет, Яркая зелень, Необычный кольраби и Сытный картофель / УНИАН

Фитотерапевт Елена Свитко посоветовала зимой делать салаты из доступных продуктов, в частности, из картофеля, капусты и тыквы.

Можно приготовить салаты под названием Розовый рассвет, Необычный кольраби, Сытный картофель и Яркая зелень, рассказала эксперт Обозревателю.

По словам собеседницы, эти зимние салаты просто готовятся, и с ними может справиться каждый.

Зимний салат Розовый рассвет

Ингредиенты:

200 г белокочанной капусты и мякоти тыквы;

По 50 г свеклы, моркови и кислых яблок;

Несколько веточек укропа и петрушки;

Сок четверти лимона;

Оливковое масло;

Соль - по вкусу.

Как приготовить зимний салат Розовый рассвет

Нарежьте мелко капусту и зелень, а овощи - натрите на крупной терке. Порежьте яблоки соломкой. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, сок лимона, оливковое масло и все перемешайте.

Зимний салат Необычный кольраби

Ингредиенты:

Кочан кольраби;

Большое кисло-сладкое яблоко;

Морковь;

Полстакана жирных сливок;

Одна столовая ложка горчицы;

Сок половинки лимона;

Соль и перец - по вкусу.

Как приготовить зимний салат Необычный кольраби

Натрите овощи и яблоко на крупной терке. Взбейте сливки, чтобы они стали воздушными, добавьте сок лимона и горчицу и все перемешайте, чтобы масса стала однородной. Добавьте соус к натертым ингредиентам, всыпьте соль, перец и все перемешайте. Блюдо можно есть через 5-10 минут.

Зимний салат Сытный картофель

Ингредиенты:

150 г отварного и очищенного картофеля;

50 г квашеной капусты;

0,5 луковицы;

Несколько веточек укропа и петрушки;

Оливковое масло;

Соль и перец - по вкусу.

Как приготовить зимний салат Сытный картофель

Порежьте картофель соломкой или кубиками и измельчите зелень. Добавьте к ингредиентам квашеную капусту, всыпьте соль, перец, влейте оливковое масло и все перемешайте.

Зимний салат Яркая зелень

Ингредиенты:

По 50 г листьев салата, рукколы, укропа и петрушки;

Пять оливок;

Две столовых ложки сладкой консервированной кукурузы;

Небольшой пучок зеленого лука;

По десертной ложке горчицы, лимонного сока и оливкового масла;

Соль, перец - по вкусу.

Как приготовить зимний салат Яркая зелень

Нарвите руками салат и зелень (зелень можно крупно нарезать). Добавьте к измельченным ингредиентам кукурузу и оливки, разрезанные на четыре части. Смешайте горчицу с оливковым маслом и лимонным соком и специями и все перемешайте. Добавьте заправку к измельченной зелени и оливкам и все перемешайте.

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