Страви на Святвечір та Різдво 2020: вишукане меню

Головна страва на Святвечір - кутя / УНИАН

Вже час продумувати, що приготувати на Святвечір - вечір перед Різдвом Христовим (свято щороку відзначають 7 січня), і на саме Різдво.

На Святвечір прийнято подавати 12 пісних страв, головна з яких - кутя.

Перед Різдвом закінчується Різдвяний піст, тому на свято зазвичай готують страви з тих продуктів, які не можна було їсти - м'ясо, птиця, яйця, молочка.

Главред вирішив скласти вишукане меню на Святвечір та Різдво - порадити 12 страв на Святвечір та різні м’ясні страви, які можна подати на святковий стіл 7 січня.

Вишукані пісні страви на Святвечір 2020

12 страв на Святвечір

Що обов’язково має бути на святковому столі:

Кутя;

Хліб або пампушки;

Узвар - у Святвечір страви не можна запивати водою.

Страви на Святвечір: вишукані закуски

Пісні страви - канапе з рослинним сиром моцарелла

Знадобляться помідори чері, маслини та шпажки.

На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/yamdiet

Вишукані пісні страви - канапе з червоною рибою (можна замінити оселедцем)

Поріжте чорний хліб невеликими шматочками. Такими ж шматочками поріжте рибу та запечені картоплю, буряк і моркву. Сформуйте канапе. Рибні канапе можна прикрасити каперсами.

На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/art_catering_drogobych

Пісні страви - овочеве асорті з рослинною сирною масою, листям салату та зеленню

Поріжте помідори слайсами та викладіть на них рослинний сир. Наріжте баклажани тонкими слайсами, притушкуйте їх, а потім зробіть з них рулети з сиром. Наріжте огірки. Викладіть все на велику тарілку та прикрасьте листям салату та зеленню.

На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/nadiya_hotel

Страви на Святвечір: вишукані пісні салати

Пісні страви - салат з горбуші

Для салату знадобляться цибуля, морква, горбуша, соняшникова олія та пісний майонез. Підсмажте трохи цибулі до золотистого кольору. Натріть набагато більше моркви, додайте до підсмаженої цибулі та все разом протушкуйте. Поріжте слабосолену горбушу, змішайте з овочами та додайте майонез.

На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/sveta_pro_foto

Вишукані пісні страви - грибний салат

Візьміть 400 г зеленої квасолі, 200 г печериць, 2 морквини, 1 цибулину, 2 зубчика часнику, 2 столові ложки пісного майонезу та сіль і перець - за смаком.

Натріть моркву на крупній терці, а цибулю поріжте кубиками. Наріжте печериці тонкими скибками, а часник поріжте дуже дрібно. Підсмажте цибулю на невеликій кількості соняшникової олії, потім всипте моркву і доведіть овочі до готовності.

Обсмажте печериці без масла, щоб зайва волога випарувалася. Додайте квасолю й обсмажуйте, помішуючи, поки не випарується зайва волога. Коли печериці й квасоля будуть готові, змішайте їх з вже приготованими овочами, все посоліть, поперчіть, додайте майонез і перемішайте.

На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/food_court_oflev

Пісні страви на Святвечір 2020: вишукані основні страви

Вишукані пісні страви - гречані палички

Знадобиться 200 г гречки, приблизно 150 г панірувальних сухарів, соняшникова олія та сіль, спеції зелень - за смаком.

Відваріть гречку (пропорція має бути 1:3). Гречка має добре розваритися. Розімніть гречку, додайте сіль, спеції, зелень та все ретельно вимішайте. Коли суміш охолоне - вологими руками сформуйте палички і обсмажте їх з усіх боків в олії. Гречані палички можна подавати з різними соусами.

На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/elenashcenbovepo

Пісні страви - запечений лосось

На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/margo_pp_zoj

Пісні страви на Святвечір 2020: вишуканий десерт

Нутові цукерки

Знадобиться 150 г відвареного нуту, 150 г фініків без кісточок, 50 г мигдалю, а також кокосова стружка або какао-порошок для обсипання цукерок.

Замочіть фініки у воді, а потім злийте рідину і обсушіть сухофрукти. Подрібніть фініки у блендері. Потім подрібніть у блендері нут. Також подрібніть горіхи. Змішайте подрібнені фініки, нут та горіхи, сформуйте кульки, обваляйте їх у кокосовій стружці або в какао-порошку і відправте в холодильник на 1-2 години.

На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/lillozav

Різдвяні страви: які приготувати закуски та салати

Страви на Різдво 2020 - канапе з хамоном

Знадобиться батон, хамон, листя салату, червоний перець та шпажки. Наріжте батон невеликими шматками, покладіть шматочки листків салату, шматочки перцю, хамон і закріпіть все шпажками.

Можна приготувати вишукані страви на Різдво 2020 / Скріншот з instagram.com/alaminute_food

Страви на Різдво 2020 - сет із канапе

Знадобиться сир брі, полуниці, інжир, маслини та шпажки. Поріжте сир, полуниці та інжир, а маслини залиште цілими і сформуйте канапе.

Можна приготувати вишукані страви на Різдво 2020 / Скріншот з instagram.com/andrew_b.k_13

Салати на Різдво 2020 - гранатовий браслет

Можна приготувати вишукані страви на Різдво 2020 / instagram.com/tetyavika2020

Салати на Різдво 2020 - салат з слабосоленим філе лосося

Знадобиться філе лосося, вершковий сир, помідори чері, листя салату, зелень, морква, оливкова олія, лимон, спеції та сіль за смаком. Поріжте рибу невеликими шматочками, розріжте чері на чотири частини, порвіть листя салату, а моркву поріжте тонкими слайсами. Викладіть інгредієнти, збризніть оливковою олією та лимонним соком.

Можна приготувати вишукані страви на Різдво 2020 / Скріншот з instagram.com/chillicafezp

Різдвяні страви: які приготувати перші страви

Страви на Різдво 2020 - курка з апельсинами в духовці

Можна приготувати вишукані страви на Різдво 2020 / instagram.com/elizavetabauer

Страви на Різдво 2020 - запечена форель

Знадобиться 2 форелі (500-800 г), 3-4 лимона, 3 цибулини, 1 пучок кропу, 1 пучок петрушки, 2 столові ложки соняшникової олії, 1 болгарський перець, 4 помідори, перець та сіль - за смаком.

Дрібно поріжте болгарський перець, 1 помідор та зелень. Перемішуєте овочі з зеленню і додайте сіль. Наріжте кільцями цибулю, помідори і половину лимона. З іншої половини лимона вичавте сік і змішайте його з 1-2 столовими ложками олії.

Натріть рибу зверху і всередині перцем. Застеліть деко фольгою і викладіть на неї кільця лимона. На лимон викладіть кільця цибулі, а потім присипте цибулю зеленню і викладіть кільця помідорів.

Покладіть зверху форель і нафаршируйте рибу подрібненим болгарським перцем, помідором та зеленню. Посипте рибу сіллю та збризніть лимонним соком, змішаним з олією. Загорніть форель у фольгу і випікайте в духовці, розігрітій до 220 градусів, протягом 20 хвилин.

Можна приготувати вишукані страви на Різдво 2020 / Скріншот з instagram.com/alinka.lucky

Страви на Різдво 2020: вишуканий десерт пана-кота

Знадобиться 300 мл вершків 36% жирності, 350 мл молока 2,5% жирності, 100 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру, 1 пакетик (12-15 г) желатину (для його розчинення потрібно 50 мл води).

Для приготування фруктового шару пана-коти знадобиться 500 г малини або ківі чи вишні, 100 г цукру, 100 мл води, 20 г желатину (для його розчинення знадобиться 90 мл води).

Різдвяні страви: як приготувати перший шар пана-коти

Желатин розчиніть у холодній воді. Влийте в каструлю вершки, молоко, цукор і ванільний цукор, все доведіть до кипіння і одразу зніміть з вогню. Коли суміш трохи охолоне, влийте желатин і розмішайте, щоб не залишилося грудочок. Після того, як суміш вистигне до кімнатної температури, розлийте її по формочках та поставте в холодильник на 3-4 години.

Потім можна починати готувати фруктовий шар десерту. Розчиніть желатин у воді і відставте. Всипте в малину цукор, влийте воду і відправте інгредієнти на плиту. Доведіть все до кипіння і залиште покипіти протягом 1-3 хвилин.

Перебийте все блендером, влийте желатин і ретельно перемішайте. Коли суміш стане кімнатної температури, вилийте її на перший шар пана-коти та знову відправте десерт в холодильник.