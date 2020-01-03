  1. Главная
  3. Рецепты

Страви на Святвечір та Різдво 2020: вишукане меню

3 января 2020, 20:21

На Святвечір традиційно подають пісні страви, а на Різдво страви зазвичай готують з тих продуктів, які не можна було їсти під час посту.

Кутя - головна страва на Святвечір - Пісні страви
Головна страва на Святвечір - кутя / УНИАН

Вже час продумувати, що приготувати на Святвечір - вечір перед Різдвом Христовим (свято щороку відзначають 7 січня), і на саме Різдво. 

На Святвечір прийнято подавати 12 пісних страв, головна з яких - кутя.

Перед Різдвом закінчується Різдвяний піст, тому на свято зазвичай готують страви з тих продуктів, які не можна було їсти - м'ясо, птиця, яйця, молочка.

Главред вирішив скласти вишукане меню на Святвечір та Різдво - порадити 12 страв на Святвечір та різні м’ясні страви, які можна подати на святковий стіл 7 січня.

Вишукані пісні страви на Святвечір 2020

12 страв на Святвечір

  • Що обов’язково має бути на святковому столі:
  • Кутя;
  • Хліб або пампушки;
  • Узвар - у Святвечір страви не можна запивати водою.

Страви на Святвечір: вишукані закуски

Пісні страви - канапе з рослинним сиром моцарелла

Знадобляться помідори чері, маслини та шпажки. 

Можна приготувати вишукані страви на Святвечір - Пісні страви
На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/yamdiet

Вишукані пісні страви - канапе з червоною рибою (можна замінити оселедцем)

Поріжте чорний хліб невеликими шматочками. Такими ж шматочками поріжте рибу та запечені картоплю, буряк і моркву. Сформуйте канапе. Рибні канапе можна прикрасити каперсами.

Можна приготувати вишукані страви на Святвечір - Пісні страви
На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/art_catering_drogobych

Пісні страви - овочеве асорті з рослинною сирною масою, листям салату та зеленню

Поріжте помідори слайсами та викладіть на них рослинний сир. Наріжте баклажани тонкими слайсами, притушкуйте їх, а потім зробіть з них рулети з сиром. Наріжте огірки. Викладіть все на велику тарілку та прикрасьте листям салату та зеленню.

Можна приготувати вишукані страви на Святвечір - Пісні страви
На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/nadiya_hotel

Страви на Святвечір: вишукані пісні салати

Пісні страви - салат з горбуші

Для салату знадобляться цибуля, морква, горбуша, соняшникова олія та пісний майонез. Підсмажте трохи цибулі до золотистого кольору. Натріть набагато більше моркви, додайте до підсмаженої цибулі та все разом протушкуйте. Поріжте слабосолену горбушу, змішайте з овочами та додайте майонез.

Можна приготувати вишукані страви на Святвечір - Пісні страви
На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/sveta_pro_foto

Вишукані пісні страви - грибний салат

Візьміть 400 г зеленої квасолі, 200 г печериць, 2 морквини, 1 цибулину, 2 зубчика часнику, 2 столові ложки пісного майонезу та сіль і перець - за смаком.

Натріть моркву на крупній терці, а цибулю поріжте кубиками. Наріжте печериці тонкими скибками, а часник поріжте дуже дрібно. Підсмажте цибулю на невеликій кількості соняшникової олії, потім всипте моркву і доведіть овочі до готовності.

Обсмажте печериці без масла, щоб зайва волога випарувалася. Додайте квасолю й обсмажуйте, помішуючи, поки не випарується зайва волога. Коли печериці й квасоля будуть готові, змішайте їх з вже приготованими овочами, все посоліть, поперчіть, додайте майонез і перемішайте.

Можна приготувати вишукані страви на Святвечір - Пісні страви
На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/food_court_oflev

Пісні страви на Святвечір 2020: вишукані основні страви

Вишукані пісні страви - гречані палички

Знадобиться 200 г гречки, приблизно 150 г панірувальних сухарів, соняшникова олія та сіль, спеції зелень - за смаком.

Відваріть гречку (пропорція має бути 1:3). Гречка має добре розваритися. Розімніть гречку, додайте сіль, спеції, зелень та все ретельно вимішайте. Коли суміш охолоне - вологими руками сформуйте палички і обсмажте їх з усіх боків в олії. Гречані палички можна подавати з різними соусами.

Можна приготувати вишукані страви на Святвечір - Пісні страви
На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/elenashcenbovepo

Пісні страви - запечений лосось

Можна приготувати вишукані страви на Святвечір - Пісні страви
На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/margo_pp_zoj

Пісні страви на Святвечір 2020: вишуканий десерт

Нутові  цукерки

Знадобиться 150 г відвареного нуту, 150 г фініків без кісточок, 50 г мигдалю, а також кокосова стружка або какао-порошок для обсипання цукерок.

Замочіть фініки у воді, а потім злийте рідину і обсушіть сухофрукти. Подрібніть фініки у блендері. Потім подрібніть у блендері нут. Також подрібніть горіхи. Змішайте подрібнені фініки, нут та горіхи, сформуйте кульки, обваляйте їх у кокосовій стружці або в какао-порошку і відправте в холодильник на 1-2 години.

Можна приготувати вишукані страви на Святвечір - Пісні страви
На Святвечір можна приготувати вишукані пісні страви / Скріншот з instagram.com/lillozav

Різдвяні страви: які приготувати закуски та салати

Страви на Різдво 2020 - канапе з хамоном

Знадобиться батон, хамон, листя салату, червоний перець та шпажки. Наріжте батон невеликими шматками, покладіть шматочки листків салату, шматочки перцю, хамон і закріпіть все шпажками.

На Різдво 2020 можна приготувати вишукані страви - Страви на Різдво
Можна приготувати вишукані страви на Різдво 2020 / Скріншот з instagram.com/alaminute_food

Страви на Різдво 2020 - сет із канапе

Знадобиться сир брі, полуниці, інжир, маслини та шпажки. Поріжте сир, полуниці та інжир, а маслини залиште цілими і сформуйте канапе.

На Різдво 2020 можна приготувати вишукані страви - Страви на Різдво
Можна приготувати вишукані страви на Різдво 2020 / Скріншот з instagram.com/andrew_b.k_13

Салати на Різдво 2020 - гранатовий браслет

На Різдво 2020 можна приготувати вишукані страви - Страви на Різдво
Можна приготувати вишукані страви на Різдво 2020 / instagram.com/tetyavika2020

Салати на Різдво 2020 - салат з слабосоленим філе лосося

Знадобиться філе лосося, вершковий сир, помідори чері, листя салату, зелень, морква, оливкова олія, лимон, спеції та сіль за смаком. Поріжте рибу невеликими шматочками, розріжте чері на чотири частини, порвіть листя салату, а моркву поріжте тонкими слайсами. Викладіть інгредієнти, збризніть оливковою олією та лимонним соком.

На Різдво 2020 можна приготувати вишукані страви - Страви на Різдво
Можна приготувати вишукані страви на Різдво 2020 / Скріншот з instagram.com/chillicafezp

Різдвяні страви: які приготувати перші страви

Страви на Різдво 2020 - курка з апельсинами в духовці

На Різдво 2020 можна приготувати вишукані страви - Страви на Різдво
Можна приготувати вишукані страви на Різдво 2020 / instagram.com/elizavetabauer

Страви на Різдво 2020 - запечена форель

Знадобиться 2 форелі (500-800 г), 3-4 лимона, 3 цибулини, 1 пучок кропу, 1 пучок петрушки, 2 столові ложки соняшникової олії, 1 болгарський перець, 4 помідори, перець та сіль - за смаком.

Дрібно поріжте болгарський перець, 1 помідор та зелень. Перемішуєте овочі з зеленню і додайте сіль. Наріжте кільцями цибулю, помідори і половину лимона. З іншої половини лимона вичавте сік і змішайте його з 1-2 столовими ложками олії.

Натріть рибу зверху і всередині перцем. Застеліть деко фольгою і викладіть на неї кільця лимона. На лимон викладіть кільця цибулі, а потім присипте цибулю зеленню і викладіть кільця помідорів.

Покладіть зверху форель і нафаршируйте рибу подрібненим болгарським перцем, помідором та зеленню. Посипте рибу сіллю та збризніть лимонним соком, змішаним з олією. Загорніть форель у фольгу і випікайте в духовці, розігрітій до 220 градусів, протягом 20 хвилин.

На Різдво 2020 можна приготувати вишукані страви - Страви на Різдво
Можна приготувати вишукані страви на Різдво 2020 / Скріншот з instagram.com/alinka.lucky

Страви на Різдво 2020: вишуканий десерт пана-кота

Знадобиться 300 мл вершків 36% жирності, 350 мл молока 2,5% жирності, 100 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру, 1 пакетик (12-15 г) желатину (для його розчинення потрібно 50 мл води).

Для приготування фруктового шару пана-коти знадобиться 500 г малини або ківі чи вишні, 100 г цукру, 100 мл води, 20 г желатину (для його розчинення знадобиться 90 мл води).

Різдвяні страви: як приготувати перший шар пана-коти

Желатин розчиніть у холодній воді. Влийте в каструлю вершки, молоко, цукор і ванільний цукор, все доведіть до кипіння і одразу зніміть з вогню. Коли суміш трохи охолоне, влийте желатин і розмішайте, щоб не залишилося грудочок. Після того, як суміш вистигне до кімнатної температури, розлийте її по формочках та поставте в холодильник на 3-4 години.

Потім можна починати готувати фруктовий шар десерту. Розчиніть желатин у воді і відставте. Всипте в малину цукор, влийте воду і відправте інгредієнти на плиту. Доведіть все до кипіння і залиште покипіти протягом 1-3 хвилин. 

Перебийте все блендером, влийте желатин і ретельно перемішайте. Коли суміш стане кімнатної температури, вилийте її на перший шар пана-коти та знову відправте десерт в холодильник.

На Різдво 2020 можна приготувати вишукані страви - Страви на Різдво
Можна приготувати вишукані страви на Різдво 2020 / Скриншот з instagram.com/viktoria__vyacheslavna

рецепти салати Святвечір 2020 Різдво 2020 пісні страви
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:02
Камерон Диас впервые стала мамой: назвали имя и пол ребенка
20:59
"Усилить давление на РФ": американский генерал рассказал о вторжении в Украину
20:49
Против экс-директора ГБР открыли дело: в чем провинился Труба
20:32
Аренда $380 тысяч: Портнов показал фешенебельную яхту Порошенко возле Сейшельских островов
20:24
В Украине запустили е-Малятко: какие услуги включает и кто сможет воспользоваться
20:21
Страви на Святвечір та Різдво 2020: вишукане меню
19:51
Убийство Сулеймани: в МИД Украины сделали заявление
19:30
Все гороскопы 2020 – по знакам Зодиака, году рождения и не только
19:28
Сотрудница Офиса генпрокурора попалась на торговле наркотиками - подробности
19:08
Телеканал для ОРДЛО и Крыма – когда заработает, что покажут и на каком языке
18:55
Путин снова пошушукался с Макроном об Украине за спиной Зеленского: что обсуждали
18:30
Дело об убийстве Шеремета: всплыли новые данные о следственном эксперименте Видео
18:24
Свадьба на Новый год: как женился освобожденный моряк Андрей Эйдер Видео
18:07
"Я горячая штучка": Настя с шикарным декольте украсила обложку глянца
17:55
"Бизнес помогает": еще один министр пожаловался на низкую зарплату
17:34
"Киски в зоне риска, главная пися-королева": Maruv в костюме киски записала секс-видео Видео
17:17
Это Путин виноват: в Раде ответили Польше и Израилю на упреки из-за Бандеры Видео
17:12
Порнозвезда-бесстыдница засветила огромную грудь для фанатов Фото
17:00
Лучшие фильмы 2019: список фильмов, которые стоит посмотреть дома Видео
16:58
"Трудился честно", "удачно женился": у "козака" Гаврилюка нашли особняк с озером Видео
16:58
"Забейте на WADA": экс-футболист Зенита призвал российских спортсменов ехать на Олимпиаду-2020
16:56
"Три маленькие Украины с разной ДНК": Кравчук с Савченко подискутировали о стране Видео
16:27
Эксперт рассказал, подорожает ли хлеб для украинцев в 2020-м
16:27
Джошуа жестко подколол Уайлдера
16:04
Убийство Сулеймани: Иран готовится к мести, в США к ответу готовы
16:00
Эксперт рассказал, что роднило генерала Сулеймани с бен Ладеном
15:59
Майки Гарсия рассказал, когда хотел бы сразиться с Пакьяо
15:48
Эксперт рассказал, был ли позитив в Украине и ее политике в 2019-м
15:47
"Не повлияет": в Украине "запаниковали" из-за остановки поставок нефти в Беларусь
15:34
Война между Ираном и США может начаться в любой момент мнение
15:34
Драка Ляшко и Геруса: прокуратура поставила точку в расследовании скандального дела Видео
15:28
"Гнить полгода": изгнанный блогер пожаловался на "зверства" российских силовиков в Крыму
15:10
Динамо согласовало сумму аренды своего легионера
15:05
Убийство Сулеймани: Франция, Германия и Великобритания запаниковали
15:00
Колядки на Різдво: різдвяне віншування, тексти, слова Видео
14:59
Варшава обвинила Путина в изоляции Польши: подробности скандала
14:40
Динамо не смогло подписать хорватского нападающего
14:29
"У няшмяша физиономия опухшая": Поклонская расхвалила новогоднее поздравление Зеленского
14:26
"Больше ничего": скандальный Шнуров сравнил Зеленского и Путина Видео
14:07
Реал планирует ограбление французской команды - на примете 3 игрока
13:48
Как обострение в Ираке ударит по ценам на нефть и бензин – прогноз
13:47
"Незаконные решения": в ГБР раскрыли планы по делам Майдана Видео
13:37
Сгонять жир: Тодоренко и Топалов показали как пашут в спортзале после Нового года Видео
13:35
Ювентус оформил первый трансфер в 2020 году
13:27
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сети страсти, любовный промах и торжество кошелька Видео
13:05
Уайлдер - Фьюри: знаменитый тренер сделал прогноз на бой
12:59
"Кинул динамит в пороховой ящик": Байден распек Трампа за убийство Сулеймани
12:57
Повесился на шнурках: в Киеве в лесополосе обнаружили труп мужчины
12:35
СМИ рассказали о связях убитого иранского генерала Сулеймани с Путиным
12:29
Макгрегор - Серроне: UFC опубликовал эффектный проморолик боя Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять