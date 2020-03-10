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Как сделать творог из молока: рецепт от хозяюшки

10 марта 2020, 06:29

После приготовления домашний творог должен отлежаться.

Чтобы приготовить килограмм творога понадобятся две трехлитровые банки молока – Творог рецепт
Для приготовления килограмма творога нужно две трехлитровые банки молока / Скриншот

Чтобы дома сделать килограмм творога, понадобятся две трехлитровые банки домашнего коровьего молока.

Свежее молоко нужно процедить и поставить в холодильник, чтобы отделилась сметана, рассказала ТСН хозяюшка Мария.

Хозяюшка посоветовала отправить молоко в холодильник на 2-3 часа, а потом оно должно будет постоять в тепле.

"Когда уже молоко скиснет, то видно будет, оно отделяет (сметану – Ред.), полоска делается (в банке – Ред.)", – сказала Мария.

Потом она снимает сметану, а оставшуюся часть молока в банке подогревает на водяной бане.

После этого начинает отделяться сыворотка и образуется творог. Творогу нужно дать остыть, а потом переложить его на марлю, отделить от сыворотки и оставить на сутки. Через сутки домашний творог можно есть.

Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская говорила, что творог лучше есть в небольшом количестве и на протяжении первой половины дня, поскольку этот продукт имеет высокий инсулиновый индекс. Эксперт добавила, что лучше употреблять творог, который имеет жирность примерно 5%.

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