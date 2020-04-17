Творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич

Рецепт творожной паски Царской несложный, но ждать, пока изделие дойдет, придется немало / Скриншот с instagram.com/much.cake

На Пасху традиционно готовят не только обычный пасхальный хлеб, но и делают творожную паску, которая называется Царской. Также выпекают паски, в которые добавляют творог.

Главред решил объяснить, как готовится классическая творожная пасха Царская, а также быстрая паска с творогом в духовке, и собрать вкуснейшие рецепты

Вкуснейшие рецепты пасхи с творогом – Царская пасха и печеная паска

Вкуснейшая Царская творожная пасха – классический рецепт

Ингредиенты:

500 г творога;

150 г сметаны;

70 г сливочного масла;

4 желтка;

До 100 г сахара;

Пакетик ванилина;

100 г сухофруктов.

Как готовится классическая Царская пасха творожная – рецепт с фото пошаговый

Маленький нюанс – вооружитесь кастрюлей с толстым дном. Именно в нее отправьте все ингредиенты, кроме сухофруктов, и взбейте, например, руками или блендером.

Чтобы получилась вкуснейшая сырная пасха, понадобится кастрюля с толстым дном / Скриншот

Кастрюля с толстым дном понадобится для того, чтобы все не подгорело. Поставьте подготовленные ингредиенты на средний огонь, не ленитесь все постоянно мешать и дождитесь первого пузырька – как только увидите его, снимайте кастрюлю с огня.

Придется немного подождать, с подготовленной массой можно продолжать работать после того, как она остынет и станет комнатной температуры. Лайфхак – можете поставить кастрюлю в холодную воду.

Когда масса остынет, она станет более густой, тогда и можно отправить в нее сухофрукты.

Чтобы получилась вкуснейший творожный кулич, понадобится кастрюля с толстым дном / Скриншот

Возьмите чистую марлю, сложите в несколько слоев, немного намочите и уложите в форму для Царской пасхи. Разровняйте массу в форме с помощью лопатки, уложите оставшуюся часть марли, положите что-то плоское сверху, а потом – добавьте какой-то груз.

Чтобы получился вкуснейший кулич творожный, на форму нужно поставить что-то тяжелое / Скриншот

Рецепт творожной пасхи Царской воплощен в жизнь, осталось запастись терпением – паску нужно поставить в холодильник на 12 часов, а только потом можно украшать и есть. Присматривайте за пасхой, пока она будет в холодильнике – будет выходить лишняя жидкость, ее нужно сливать.

Рецепт вкусной творожной пасхи Царской долгоиграющий, придется ждать более 12 часов / Скриншот с instagram.com/much.cake

Вкуснейшая творожная пасха печеная – рецепт быстрый и простой

Ингредиенты:

0,5 кг творога;

2 стакана муки;

1,5 стакана сахара;

3 яйца;

150 г масла;

0,5 чайной ложки соды;

Уксус, чтобы погасить соду;

Щепотка соли.

Быстрая и вкуснейшая творожная пасха – рецепт пошаговый с фото

Большой плюс этой паски заключается в том, что с тестом не нужно долго играться – не понадобится опара, не нужно дожидаться, пока тесто встанет.

Проследите только, чтобы ингредиенты были свежими, комнатной температуры, а мука – сухая.

Отделите белки от желтков. Сначала взбейте белки с сахаром и щепоткой соли. Потом добавьте в массу желтки, сливочное масло и взбейте массу, чтобы она стала однородной.

Тесто для печеной сырной паски можно сделать очень быстро / Скриншот

Потом постепенно просейте в массу муку, погасите соду уксусом, добавьте в тесто и все перемешайте. Проследите, чтобы тесто было однородным и не очень жидким. Этот рецепт сырной пасхи не предусматривает начинку, но ее можно добавить, например, всыпать в тесто немного сухофруктов или цукатов.

Тесто для печеной сырной паски можно сделать очень быстро / Скриншот

Вкуснейшая творожная пасха в духовке – рецепт

Возьмите формочки для выпекания и заполните их тестом наполовину. Разогрейте духовку на 180 градусов и выпекайте кулич до готовности. Маленькие куличи могут готовиться около 40 минут, а большие – более часа. Проверьте готовность пасхи зубочисткой.

Как украшается творожная пасха печеная

Творожную пасху можно украсить помадкой. Для приготовления помадки понадобятся:

Белки – 2 штуки;

Сахарная пудра – 150 г;

Немного сока лимона.

Как приготовить помадку для печеной творожной паски

Взбейте белки с сахарной пудрой и лимонным соком, должна получиться пышная пена. Украсьте холодные паски помадкой. На помадку можно уложить еще какие-то украшения.

Творожную паску в духовке можно приготовить простым способом / Скриншот

Также творожную паску можно приготовить без яиц. Как готовится творожная пасха без яиц – читайте в статье Царская и без выпечки: аппетитные рецепты творожной пасхи.