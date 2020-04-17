Творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич

Творожную пасху не обязательно печь – ее можно довести до готовности в холодильнике.
На Пасху традиционно готовят не только обычный пасхальный хлеб, но и делают творожную паску, которая называется Царской. Также выпекают паски, в которые добавляют творог.
Главред решил объяснить, как готовится классическая творожная пасха Царская, а также быстрая паска с творогом в духовке, и собрать вкуснейшие рецепты
Вкуснейшие рецепты пасхи с творогом – Царская пасха и печеная паска
Вкуснейшая Царская творожная пасха – классический рецепт
Ингредиенты:
- 500 г творога;
- 150 г сметаны;
- 70 г сливочного масла;
- 4 желтка;
- До 100 г сахара;
- Пакетик ванилина;
- 100 г сухофруктов.
Как готовится классическая Царская пасха творожная – рецепт с фото пошаговый
Маленький нюанс – вооружитесь кастрюлей с толстым дном. Именно в нее отправьте все ингредиенты, кроме сухофруктов, и взбейте, например, руками или блендером.
Кастрюля с толстым дном понадобится для того, чтобы все не подгорело. Поставьте подготовленные ингредиенты на средний огонь, не ленитесь все постоянно мешать и дождитесь первого пузырька – как только увидите его, снимайте кастрюлю с огня.
Придется немного подождать, с подготовленной массой можно продолжать работать после того, как она остынет и станет комнатной температуры. Лайфхак – можете поставить кастрюлю в холодную воду.
Когда масса остынет, она станет более густой, тогда и можно отправить в нее сухофрукты.
Возьмите чистую марлю, сложите в несколько слоев, немного намочите и уложите в форму для Царской пасхи. Разровняйте массу в форме с помощью лопатки, уложите оставшуюся часть марли, положите что-то плоское сверху, а потом – добавьте какой-то груз.
Рецепт творожной пасхи Царской воплощен в жизнь, осталось запастись терпением – паску нужно поставить в холодильник на 12 часов, а только потом можно украшать и есть. Присматривайте за пасхой, пока она будет в холодильнике – будет выходить лишняя жидкость, ее нужно сливать.
Вкуснейшая творожная пасха печеная – рецепт быстрый и простой
Ингредиенты:
- 0,5 кг творога;
- 2 стакана муки;
- 1,5 стакана сахара;
- 3 яйца;
- 150 г масла;
- 0,5 чайной ложки соды;
- Уксус, чтобы погасить соду;
- Щепотка соли.
Быстрая и вкуснейшая творожная пасха – рецепт пошаговый с фото
Большой плюс этой паски заключается в том, что с тестом не нужно долго играться – не понадобится опара, не нужно дожидаться, пока тесто встанет.
Проследите только, чтобы ингредиенты были свежими, комнатной температуры, а мука – сухая.
Отделите белки от желтков. Сначала взбейте белки с сахаром и щепоткой соли. Потом добавьте в массу желтки, сливочное масло и взбейте массу, чтобы она стала однородной.
Потом постепенно просейте в массу муку, погасите соду уксусом, добавьте в тесто и все перемешайте. Проследите, чтобы тесто было однородным и не очень жидким. Этот рецепт сырной пасхи не предусматривает начинку, но ее можно добавить, например, всыпать в тесто немного сухофруктов или цукатов.
Вкуснейшая творожная пасха в духовке – рецепт
Возьмите формочки для выпекания и заполните их тестом наполовину. Разогрейте духовку на 180 градусов и выпекайте кулич до готовности. Маленькие куличи могут готовиться около 40 минут, а большие – более часа. Проверьте готовность пасхи зубочисткой.
Как украшается творожная пасха печеная
Творожную пасху можно украсить помадкой. Для приготовления помадки понадобятся:
- Белки – 2 штуки;
- Сахарная пудра – 150 г;
- Немного сока лимона.
Как приготовить помадку для печеной творожной паски
Взбейте белки с сахарной пудрой и лимонным соком, должна получиться пышная пена. Украсьте холодные паски помадкой. На помадку можно уложить еще какие-то украшения.
Также творожную паску можно приготовить без яиц. Как готовится творожная пасха без яиц – читайте в статье Царская и без выпечки: аппетитные рецепты творожной пасхи.