Пасха-2020: оригинальный рецепт шоколадной глазури для кулича

Простой рецепт приготовления шоколадной глазури для кулича, которая порадует своей оригинальностью.
В этом году из-за пандемии смертельного коронавируса, у нас будет необычная Пасха - посвятить куличи в церкви не получиться, а праздничное богослужение можно будет увидеть только по телевизору.
Предлагает вашему вниманию замечательный рецепт густой, глянцевой шоколадной глазури для кулича, которая порадует хозяйку и ее домочадцев своей оригинальностью.
У шоколадной глазури есть секрет - в нее нужно класть не менее 50 грамм сливочного масла. Чем больше масла, тем лучше будет глазурь.
Ингридиенты:
молоко 4 ст. л.
какао-порошок 4 ст. л.
сахар 4 ст. л.
масло сливочное 50 гр
Пошаговое приготовление:
- Молоко наливаем в кастрюлю, ставим на огонь.
- Добавляем масло в молоко и ждем когда оно в нем растопиться.
- В отдельной посуде смешиваем какао и сахар так, что бы сахар стал весь коричневый и постепенно, постоянно помешивая, высыпаем в растопленное масло с молоком.
- Уменьшаем огонь, и как только глазурь начинает на медленном огне закипать(появляются первые пузырьки), снимаем с огня. Все время приготовления необходимо мешать массу, иначе может прилипнуть ко дну или пригореть.
- Вместо обычного молока можно добавить сгущенного молока, получится еще вкуснее, только тогда регулируйте сахар по своему вкусу.
- Получилась сладкая, эластичная, жидкая масса с выраженным шоколадным запахом и вкусом. Выпечку поливают, пока глазурь теплая, потом она застывает, поэтому надо успеть ее нанести.
Напомним, Главред решил объяснить, как готовить обалденный кулич заварной на сливках и желтках и кулич венский, а также найти идеальные рецепты.
Если хотите узнать, как готовится заварной кулич по старинному рецепту, вам сюда – Кулич заварной и венский кулич: обалденные рецепты на Пасху 2019.