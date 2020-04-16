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Пасха-2020: оригинальный рецепт шоколадной глазури для кулича

16 апреля 2020, 21:39

Простой рецепт приготовления шоколадной глазури для кулича, которая порадует своей оригинальностью.

Рецепт шоколадной глазури для кулича

В этом году из-за пандемии смертельного коронавируса, у нас будет необычная Пасха - посвятить куличи в церкви не получиться, а праздничное богослужение можно будет увидеть только по телевизору.

Предлагает вашему вниманию замечательный рецепт густой, глянцевой шоколадной глазури для кулича, которая порадует хозяйку и ее домочадцев своей оригинальностью.

У шоколадной глазури есть секрет - в нее нужно класть не менее 50 грамм сливочного масла. Чем больше масла, тем лучше будет глазурь.

Ингридиенты:

молоко 4 ст. л.

какао-порошок 4 ст. л.

сахар 4 ст. л.

масло сливочное 50 гр

Пошаговое приготовление:

  1. Молоко наливаем в кастрюлю, ставим на огонь.
  2. Добавляем масло в молоко и ждем когда оно в нем растопиться.
  3. В отдельной посуде смешиваем какао и сахар так, что бы сахар стал весь коричневый и постепенно, постоянно помешивая, высыпаем в растопленное масло с молоком.
  4. Уменьшаем огонь, и как только глазурь начинает на медленном огне закипать(появляются первые пузырьки), снимаем с огня. Все время приготовления необходимо мешать массу, иначе может прилипнуть ко дну или пригореть.
  5. Вместо обычного молока можно добавить сгущенного молока, получится еще вкуснее, только тогда регулируйте сахар по своему вкусу.
  6. Получилась сладкая, эластичная, жидкая масса с выраженным шоколадным запахом и вкусом. Выпечку поливают, пока глазурь теплая, потом она застывает, поэтому надо успеть ее нанести.

Напомним, Главред решил объяснить, как готовить обалденный кулич заварной на сливках и желтках и кулич венский, а также найти идеальные рецепты.

Если хотите узнать, как готовится заварной кулич по старинному рецепту, вам сюда – Кулич заварной и венский кулич: обалденные рецепты на Пасху 2019.

Пасха 2020 рецепт
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