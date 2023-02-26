Многие не слышали о таком рецепте: улетная скумбрия Мурманское сало - быстрый рецепт

Главред расскажет, как засолить скумбрию в рассоле кусочками. Вкуснейший рецепт Мурманского сала за 1 сутки.

Время приготовления: Время приготовления: 60 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 15 минут Кухня Кухня Украинская

Мурманское сало с зеленью рецепт / ua.depositphotos.com, скриншот

Чтобы удивить своих близких вкуснейшей скумбрией, стоит заранее узнать рецепт Мурманское сало.

Такая скумбрия просто тает во рту. Рецепт, который готовили еще наши бабушки.

Чтобы мурманское сало получилось вкусным, мы советует брать скумбрию среднего размера.

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Секрет закуски из скумбрии прост - она должна быть обязательно замороженной.

Скумбрия Мурманское сало с зеленью и чесноком - рецепт

Вам понадобится:

Скумбрия среднего размера - 2-3 шт

Лук - 2 шт

Чеснок

Зелень

Подсолнечное масло

Уксус - 3 столовые ложки

Сахар - 1 чайная ложка

Соль - 1 столовая ложка

Лавровый лист

Как засолить скумбрию в банке рецепт / ua.depositphotos.com

Тушку скумбрии помыть, почистить и обсушить бумажными полотенцами. Переложить каждую скумбрию в зип пакет и отправить в морозилку.

Скумбрия должна полежать в морозилке минимум 60 минут.

Достаем скумбрию и нарезаем кусочками. Чистим лук и чеснок.

Чеснок натереть на мелкой терке, лук порезать кольцами.

Зелень помыть, обсушить и мелко порезать. Можно измельчить в блендере.

В большую миску переложить скумбрию, добавить чеснок, лук, подсолнечное масло 2 столовые ложки, зелень, лавровый лист, сахар, соль, уксус.

Перемешиваем наше будущее Мурманское сало с зеленью.

В большую банку сложить плотно скумбрию, накрыть крышкой и отправить в холодильник на сутки.

Когда рыба полностью разморозится, даст сок и будет превосходная закуска из скумбрии через 1 день.

Важно знать!

Скумбрию для засолки нужно выбирать правильную. Этот рецепт не подойдет для скумбрии тунцовой. На ней есть точки, а скумбрия для засолки с полосками.

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