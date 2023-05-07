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Не успеете подавать на стол: супер вкусная закуска за 1 минуту, которую сметают всегда - рецепт

Мария Тупик
7 мая 2023, 11:29 обновлено 7 мая, 11:40
182
Как приготовить вкусный и простой паштет за 1 минуту. Рецепт намазки из шпрот, разлетается на ура.
Время приготоления Время приготовления: 1 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Паштет за 1 минуту рецепт
Паштет за 1 минуту рецепт / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Готовим изумительный паштет за 1 минуту из шпрот. Восхитительный рецепт, который просто разлетается с тарелок.

Подавать паштет из шпрот обязательно на вкусных гренках из хлеба. Закуска на все века, которая будет вашим коронным блюдом.

Как приготовить паштет за 1 минуту из шпрот - рецепт

Вам понадобится:

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  • Шпроты - 1 банка
  • Плавленый сыр - шт
  • Яйцо (отварное) - 1 шт
  • Зелень
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Сливочное масло - 50 гр

Яйцо предварительно отварить, остудить и почистить.

В блендер добавляем шпроты. Масло предварительно немного слить, но не все.

Плавленый сыр разрезать на 2 части, добавить в блендер.

Далее яйцо и сливочное масло.

1 зубчик чеснока для вкуса и зелень.

Намазка из рыбной консервы рецепт
Намазка из рыбной консервы рецепт / скриншот youtube

Взбить блендером до однородной массы.

Отправить на 5 минут в холодильник.

Багет порезать тонкими кусочками, обжарить на сковороде гриль.

Как обжарить багет для гренок
Как обжарить багет для гренок / скриншот youtube

Паштет из шпрот намазать на кусочки хрустящей гренки и немного посыпать зеленью.

Намазка на хлеб рецепт
Намазка на хлеб рецепт / скриншот youtube

Смотрите видео о том, как готовить грибной паштет.

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