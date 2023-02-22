От этой хрустящей закуски слюнки потекут: самый знаменитый рецепт из лаваша с 2 ингредиентами

Одной из самых быстрых и вкусных закусок на праздничном столе считают лаваш. Начинок для лаваша огромное количество, но от такой закуски не сможет устоять никто.
Для вкуснейшего хрустящего лаваша понадобится всего 3 ингредиента.
Бесподобный рецепт закуски из лаваша с сыром, которая подойдет и на каждый день, и на праздничный стол.
Лаваш с сыром и зеленью на сковороде - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 лист
- Сыр твердый - 120 гр (можно брынзу или сулугуни)
- Зелень (укроп, петрушка или лук)
Сыр натереть на средней терке. Можно измельчить в блендере.
Развернуть полностью лист лаваша.
Зелень помыть, обсушить на бумажном полотенце и мелко порезать.
Посыпать лист лаваша зеленью.
Можно посолить, поперчить или добавить любимые специи.
Все посыпать сыром и свернуть в конвертик или рулет.
Сухую сковороду разогреть и переложить лаваш. Обжаривать с каждой стороны лаваш с сыром и зеленью по 3-5 минут.
Лаваш з сыром и зеленью с микроволновке - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 2 квадратика
- Сыр любой
- Укроп
Укроп мелко порезать, можно измельчить в блендере и добавить соль и пару капель оливкового масла.
Сыр натереть на крупной терке.
Смешать зелень и сыр.
Посыпать квадратики лаваша сыром с зеленью.
Свернуть в конвертики или треугольники и переложить на тарелку.
Поставить лаваш на 2 минуты, чтобы полностью расплавился сыр. Выбирайте режим приготовления лаваша под свою микроволновку.
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