От этой хрустящей закуски слюнки потекут: самый знаменитый рецепт из лаваша с 2 ингредиентами

Невозможно вкусная и любимая закуска из лаваша. Всего 2 ингредиента для начинки, и безумные конвертики на вашем столе.

Время приготовления: Время приготовления: 5 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 5 минут Кухня Кухня Европейская

Лаваш с зеленью и сыром рецепт / ua.depositphotos.com

Одной из самых быстрых и вкусных закусок на праздничном столе считают лаваш. Начинок для лаваша огромное количество, но от такой закуски не сможет устоять никто.

Для вкуснейшего хрустящего лаваша понадобится всего 3 ингредиента.

Бесподобный рецепт закуски из лаваша с сыром, которая подойдет и на каждый день, и на праздничный стол.

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Лаваш с сыром и зеленью на сковороде - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 лист

Сыр твердый - 120 гр (можно брынзу или сулугуни)

Зелень (укроп, петрушка или лук)

Сыр натереть на средней терке. Можно измельчить в блендере.

Развернуть полностью лист лаваша.

Зелень помыть, обсушить на бумажном полотенце и мелко порезать.

Посыпать лист лаваша зеленью.

Можно посолить, поперчить или добавить любимые специи.

Все посыпать сыром и свернуть в конвертик или рулет.

Сухую сковороду разогреть и переложить лаваш. Обжаривать с каждой стороны лаваш с сыром и зеленью по 3-5 минут.

Лаваш з сыром и зеленью с микроволновке - рецепт

Лаваш с сырной начинкой рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Лаваш - 2 квадратика

Сыр любой

Укроп

Укроп мелко порезать, можно измельчить в блендере и добавить соль и пару капель оливкового масла.

Сыр натереть на крупной терке.

Смешать зелень и сыр.

Посыпать квадратики лаваша сыром с зеленью.

Свернуть в конвертики или треугольники и переложить на тарелку.

Поставить лаваш на 2 минуты, чтобы полностью расплавился сыр. Выбирайте режим приготовления лаваша под свою микроволновку.

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