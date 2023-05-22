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Удивите всех: восхитительно вкусные трубочки из крабовых палочек - рецепт за 100 гривен

Мария Тупик
22 мая 2023, 15:06 обновлено 22 мая, 15:12
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Как приготовить вкусные крабовые трубочки с начинкой. Легкий и бюджетный рецепт крабовых трубочек.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 8 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Трубочки из крабовых палочек рецепт
Трубочки из крабовых палочек рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Готовим вкусные блюда из крабовых палочек. Бюджетная закуска, которая восхитит ваших гостей. Всего несколько ингредиентов и 10 минут вашего времени.

Такие крабовые палочки разлетаются с тарелок за 1 минуту, а гости будут просить еще.

Бюджетная закуска из крабовых палочек на все случаи жизни.

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Рулетики из крабовых палочек - рецепт

Вам понадобится:

  • Крабовые палочки - 8-10 шт
  • Яйцо - 1 шт
  • Сыр твердый - 50 гр
  • Майонез легкий

Яйцо предварительно отварить, остудить и почистить.

Вкусные рулетики из крабовых палочек
Вкусные рулетики из крабовых палочек / instagram/vteplestore

Желток отделить от белка. Желток натереть на мелкой терке.

Сыр натереть на мелкой терке и соединить с желтком. Добавить немного майонеза, посолить по вкусу.

Перемешиваем начинку для крабовых палочек.

Крабовые палочки аккуратно разверните.

Как готовить трубочки из крабовых палочек
Как готовить трубочки из крабовых палочек / instagram/vteplestore

1 чайную ложку начинки переложить в крабовую палочку, посыпать тертым белком и свернуть обратно в трубочку.

Выложить крабовые палочки на тарелку и красиво украсить зеленью.

Рецепт трубочек из крабовых палочек
Рецепт трубочек из крабовых палочек / instagram/vteplestore

Трубочки из крабовых палочек - рецепт бюджетной закуски

Вам понадобится:

  • Крабовые палочки - 1 упаковка
  • Яйцо - 1 шт
  • Мука - 2 столовые ложки
  • Сливки - 50 мл
  • Соль
  • Лук

Крабовые палочки почистить и порезать на 2 части.

Лук помыть, почистить и добавить в блендер с крабовыми палочками.

Измельчить лук и крабовые палочки.

В глубокую тарелку переложить крабовое мясо, добавить соль, муку, сливки.

Перемешиваем хорошо начинку.

Разогреть вафельницу, 1 столовую ложку крабового теста перелить и готовить 2 минуты.

Свернуть сразу в трубочку и подавать к столу.

Если нет вафельницы, можно пожарить на обычной сковороде маленького диаметра.

Смотрите видео рецепт, как готовить крабовые рулетики:

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