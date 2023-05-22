Удивите всех: восхитительно вкусные трубочки из крабовых палочек - рецепт за 100 гривен

Готовим вкусные блюда из крабовых палочек. Бюджетная закуска, которая восхитит ваших гостей. Всего несколько ингредиентов и 10 минут вашего времени.
Такие крабовые палочки разлетаются с тарелок за 1 минуту, а гости будут просить еще.
Бюджетная закуска из крабовых палочек на все случаи жизни.
Рулетики из крабовых палочек - рецепт
Вам понадобится:
- Крабовые палочки - 8-10 шт
- Яйцо - 1 шт
- Сыр твердый - 50 гр
- Майонез легкий
Яйцо предварительно отварить, остудить и почистить.
Желток отделить от белка. Желток натереть на мелкой терке.
Сыр натереть на мелкой терке и соединить с желтком. Добавить немного майонеза, посолить по вкусу.
Перемешиваем начинку для крабовых палочек.
Крабовые палочки аккуратно разверните.
1 чайную ложку начинки переложить в крабовую палочку, посыпать тертым белком и свернуть обратно в трубочку.
Выложить крабовые палочки на тарелку и красиво украсить зеленью.
Трубочки из крабовых палочек - рецепт бюджетной закуски
Вам понадобится:
- Крабовые палочки - 1 упаковка
- Яйцо - 1 шт
- Мука - 2 столовые ложки
- Сливки - 50 мл
- Соль
- Лук
Крабовые палочки почистить и порезать на 2 части.
Лук помыть, почистить и добавить в блендер с крабовыми палочками.
Измельчить лук и крабовые палочки.
В глубокую тарелку переложить крабовое мясо, добавить соль, муку, сливки.
Перемешиваем хорошо начинку.
Разогреть вафельницу, 1 столовую ложку крабового теста перелить и готовить 2 минуты.
Свернуть сразу в трубочку и подавать к столу.
Если нет вафельницы, можно пожарить на обычной сковороде маленького диаметра.
Смотрите видео рецепт, как готовить крабовые рулетики:
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