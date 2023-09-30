Грузинский ресторан отдыхает: рецепт ленивых хачапури на сковороде от Эктора за рекордные 15 минут

Этот рецепт хачапури с сыром на сковороде сократит приготовление известного грузинского блюда до 15 минут.

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Ленивые хачапури с творогом на кефире / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (hectorjimenezbravo)

Кушать хачапури наверняка обожают все. Но когда дело доходит до приготовления, то большинство отказывается от затеи, ведь думает, что это сложно. Выбросьте все рецепты классического хачапури и прочитайте этот, от Эктора Хименеса Браво, чтобы понять, что блюдо можно приготовить всего за 15 минут.

Простой рецепт хачапури на сковороде от Эктора

Ингредиенты на две порции:

150 мл кефира;

1 яйцо;

1/2 ч л. соли;

1/2 ч. л сахара;

1,5 ст. л подсолнечного масла;

5 г разрыхлителя;

250 г муки.

Для начинки:

видео дня

300 г сыра сулугуни;

1 яйцо.

Приготовление: кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешать венчиком. К массе добавить муку, разрыхлитель и замесить тесто. Готовим начинку. Сыр натереть и перемешать с яйцом.

Разделить тесто на две части, раскатать, добавить половину сыра и собрать, как на видео. Раскатать и жарить на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.

Смотрите, как приготовить ленивые хачапури на кефире на сковороде:

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