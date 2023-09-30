Грузинский ресторан отдыхает: рецепт ленивых хачапури на сковороде от Эктора за рекордные 15 минут

Кушать хачапури наверняка обожают все. Но когда дело доходит до приготовления, то большинство отказывается от затеи, ведь думает, что это сложно. Выбросьте все рецепты классического хачапури и прочитайте этот, от Эктора Хименеса Браво, чтобы понять, что блюдо можно приготовить всего за 15 минут.
Простой рецепт хачапури на сковороде от Эктора
Ингредиенты на две порции:
- 150 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 1/2 ч л. соли;
- 1/2 ч. л сахара;
- 1,5 ст. л подсолнечного масла;
- 5 г разрыхлителя;
- 250 г муки.
Для начинки:
- 300 г сыра сулугуни;
- 1 яйцо.
Приготовление: кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешать венчиком. К массе добавить муку, разрыхлитель и замесить тесто. Готовим начинку. Сыр натереть и перемешать с яйцом.
Разделить тесто на две части, раскатать, добавить половину сыра и собрать, как на видео. Раскатать и жарить на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны.
Смотрите, как приготовить ленивые хачапури на кефире на сковороде:
@hectorjimenezbravo Хачапури за 15 минут інгредієнти ингредиенты на две порции : 150 мл кефира 1 яйцо 1/2 ч л. соли 1/2 ч. л сахара 1,5 ст л масла 5 г разрыхлителя 250 г муки Для начинки: 300 г Сыр сулугуни 1 яйцо 1️⃣ кефир, яйцо, соль, сахар и масло смешаны венчиком. 2️⃣ к массе добавить муку, разрыхлитель и замесить тесто. 3️⃣ сыр натереть и перемешать с яйцом. 4️⃣ поделить тесто на две части, раскатать, добавить половину сыра и собрать, как на видео. 5️⃣ раскатать и жарить на сухой сковороде по 5 минут с каждой стороны. Больше рецептов у меня в Инстаграм # Эктор# мастершеф# рецепты#окраина�?� оригінальний оригинальный звук-Эктор Хименес-Браво
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