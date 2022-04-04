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Безумно нежный заливной пирог всего из трех ингредиентов: готовить невероятно просто

4 апреля 2022, 12:58

Заливной пирог с грибами, который получится у каждого.

пирог
Заливной пирог рецепт / ua.depositphotos.com

Чтобы порадовать своих близких вкусной выпечкой, необязательно стоять у плиты по два часа. Вкусные пироги можно приготовить всего из нескольких ингредиентов, а вкус будет восхитительным.

Готовим с нами заливной пирог с фаршем и грибами. Чтобы выпечка стала нежной и вкусной, советуем готовить на кефире или греческом йогурте.

Заливной пирог - рецепт

Вам понадобится:

  • Мука - 1 столовая ложка
  • Разрыхлитель - 1 пакетик
  • Кефир - 250 мл
  • Яйца - 2 штуки
  • Соль

Для начинки:

  • Мясной фарш (любой) - 250 гр
  • Рис - отварной - 1 стакан
  • Лук - 1 штука
  • Грибы - 300 грамм
  • Сыр твердый - 200 грамм

Фарш посолить, поперчить и смешать с 1 яйцом.

Грибы помыть и порезать небольшими кубиками.

Форму для пирога застелить пергаментной бумагой и выложить слоями: грибы, отварной рис, тертый сыр, фарш.

Просеять муку с разрыхлителем, добавить кефир, яйцо и сделать заливку для пирога.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Заливку для пирога отправляем к начинке, и еще немного посыпаем сыром.

Отправляем в духовку выпекать заливной пирог 20-30 минут.

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