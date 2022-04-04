Безумно нежный заливной пирог всего из трех ингредиентов: готовить невероятно просто

Заливной пирог с грибами, который получится у каждого.
Чтобы порадовать своих близких вкусной выпечкой, необязательно стоять у плиты по два часа. Вкусные пироги можно приготовить всего из нескольких ингредиентов, а вкус будет восхитительным.
Готовим с нами заливной пирог с фаршем и грибами. Чтобы выпечка стала нежной и вкусной, советуем готовить на кефире или греческом йогурте.
Заливной пирог - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 1 столовая ложка
- Разрыхлитель - 1 пакетик
- Кефир - 250 мл
- Яйца - 2 штуки
- Соль
Для начинки:
- Мясной фарш (любой) - 250 гр
- Рис - отварной - 1 стакан
- Лук - 1 штука
- Грибы - 300 грамм
- Сыр твердый - 200 грамм
Фарш посолить, поперчить и смешать с 1 яйцом.
Грибы помыть и порезать небольшими кубиками.
Форму для пирога застелить пергаментной бумагой и выложить слоями: грибы, отварной рис, тертый сыр, фарш.
Просеять муку с разрыхлителем, добавить кефир, яйцо и сделать заливку для пирога.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Заливку для пирога отправляем к начинке, и еще немного посыпаем сыром.
Отправляем в духовку выпекать заливной пирог 20-30 минут.
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