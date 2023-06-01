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Давно забытый салат, который был в каждой столовой в СССР: супер дешевый рецепт за 7 минут

Мария Тупик
1 июня 2023, 14:52 обновлено 1 июня, 15:05
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Готовим простые и легкие рецепты забытых салатов из СССР. Такой салат обожали все.
Время приготоления Время приготовления: 7 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Забытый советский салат из СССР
Забытый советский салат из СССР / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Вкусный и полезный салат, который был в каждой советской столовой, уже многие забыли. Сегодня расскажем вам забытый рецепт салата из СССР.

В советское время салаты были очень простые и готовились элементарно.

Вкуснейшая заправка из сметаны и копеечные ингредиенты сделают блюдо восхитительно вкусным.

Вкусная и сладкая редиска уже появилась на рынках. Летний и пикантный салат понравится всем.

Забытый советский салат за 7 минут - рецепт

Вам понадобится:

  • Редиска - 250 гр
  • Яйца - 3 шт
  • Лук зеленый - 3 пера
  • Сметана
  • Соль

Редиску покупайте сочную и сладкую. Помыть хорошо редиску, отрезать "попки" и порезать тонкими пластинками.

Яйца предварительно отварить, остудить, почистить и порезать кубиками.

Соединить яйца и редиску. Добавить 2 столовые ложки сметаны.

Порезать немного зеленого лука.

Салат с редиской за 5 минут рецепт
Салат с редиской за 5 минут рецепт / скриншот youtube

Советский салат с редиской посолить, поперчить по вкусу и перемешать.

Советский салат простой рецепт
Советский салат простой рецепт / скриншот youtube

Простой салат из СССР - рецепт

Вам понадобится:

  • Изюм - 30 гр без косточек
  • Морковка - 3 шт
  • Сахар - 2 чайные ложки
  • Соль
  • Сметана

Морковку помыть, почистить и натереть на крупной терке.

Сырую морковку немного посолить и добавить сахар.

Горсть вкусного изюма промыть и залить на 10 минут холодной водой.

Салат из морковки, как в СССР - рецепт
Салат из морковки, как в СССР - рецепт / скриншот youtube

Слить воду с изюма, добавить к морковке.

Легкий летний салат рецепт
Легкий летний салат рецепт / скриншот youtube

Добавить сметану или греческий йогурт и перемешать.

Очень вкусный советский салат готов.

Вкусный салат с морковкой за 3 минуты
Вкусный салат с морковкой за 3 минуты / скриншот youtube

Смотрите видео рецепт, как готовить теплый салат:

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