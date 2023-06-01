Давно забытый салат, который был в каждой столовой в СССР: супер дешевый рецепт за 7 минут

Вкусный и полезный салат, который был в каждой советской столовой, уже многие забыли. Сегодня расскажем вам забытый рецепт салата из СССР.
В советское время салаты были очень простые и готовились элементарно.
Вкуснейшая заправка из сметаны и копеечные ингредиенты сделают блюдо восхитительно вкусным.
Вкусная и сладкая редиска уже появилась на рынках. Летний и пикантный салат понравится всем.
Забытый советский салат за 7 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Редиска - 250 гр
- Яйца - 3 шт
- Лук зеленый - 3 пера
- Сметана
- Соль
Редиску покупайте сочную и сладкую. Помыть хорошо редиску, отрезать "попки" и порезать тонкими пластинками.
Яйца предварительно отварить, остудить, почистить и порезать кубиками.
Соединить яйца и редиску. Добавить 2 столовые ложки сметаны.
Порезать немного зеленого лука.
Советский салат с редиской посолить, поперчить по вкусу и перемешать.
Простой салат из СССР - рецепт
Вам понадобится:
- Изюм - 30 гр без косточек
- Морковка - 3 шт
- Сахар - 2 чайные ложки
- Соль
- Сметана
Морковку помыть, почистить и натереть на крупной терке.
Сырую морковку немного посолить и добавить сахар.
Горсть вкусного изюма промыть и залить на 10 минут холодной водой.
Слить воду с изюма, добавить к морковке.
Добавить сметану или греческий йогурт и перемешать.
Очень вкусный советский салат готов.
Смотрите видео рецепт, как готовить теплый салат:
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