Дешево и очень вкусно: невероятно сочные котлеты без мяса с рисом и овощами за 10 минут

Котлеты без мяса рецепт / ua.depositphotos.com

Из-за вторжения войск Путина и войны в Украине не всегда можно найти и купить мясо. Чтобы быть всегда бодрым и здоровым следует придерживаться правильного питания.

Если в вашем холодильнике нет мяса, а приготовить хотите что-то быстрое и вкусное, предлагаем вам рецепт котлет из риса.

Такие котлеты прекрасно подойдут для перекуса, а хранить их можно до 5 дней.

Котлеты без мяса - простой рецепт

Вам понадобится:

Рис - 200 грамм

Яйцо - 1 штука

Помидор или болгарский перец - 1 штука

Укроп - по вкусу

Соль, перец - по вкусу

Панировочные сухари или мука

Рис стоит хорошо промыть и отварить в подсоленной воде.

Измельчить помидор или болгарский перец.

Зелень мелко порубить и смешать с овощами.

Взбить яйцо, посолить и поперчить.

К рису добавить яичную смесь, помидор. Все хорошо перемешать.

Можно добавить немного муки или панировочных сухарей.

Разогреть сковороду и жарить котлеты, формируя столовой ложкой, до золотистого цвета.

Если в доме есть куриное филе или филе индюка, то можно добавить к рису.

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