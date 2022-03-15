Дешево и очень вкусно: невероятно сочные котлеты без мяса с рисом и овощами за 10 минут

Такие котлеты без мяса получаются сочными и превосходно вкусными.
Из-за вторжения войск Путина и войны в Украине не всегда можно найти и купить мясо. Чтобы быть всегда бодрым и здоровым следует придерживаться правильного питания.
Если в вашем холодильнике нет мяса, а приготовить хотите что-то быстрое и вкусное, предлагаем вам рецепт котлет из риса.
Такие котлеты прекрасно подойдут для перекуса, а хранить их можно до 5 дней.
Котлеты без мяса - простой рецепт
Вам понадобится:
- Рис - 200 грамм
- Яйцо - 1 штука
- Помидор или болгарский перец - 1 штука
- Укроп - по вкусу
- Соль, перец - по вкусу
- Панировочные сухари или мука
Рис стоит хорошо промыть и отварить в подсоленной воде.
Измельчить помидор или болгарский перец.
Зелень мелко порубить и смешать с овощами.
Взбить яйцо, посолить и поперчить.
К рису добавить яичную смесь, помидор. Все хорошо перемешать.
Можно добавить немного муки или панировочных сухарей.
Разогреть сковороду и жарить котлеты, формируя столовой ложкой, до золотистого цвета.
Если в доме есть куриное филе или филе индюка, то можно добавить к рису.
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