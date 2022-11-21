Готовим восхитительный крем для бисквита за 5 минут: нужно только два ингредиента

Рецепт воздушного крема для бисквита / ua.depositphotos.com

Готовим невероятно вкусный крем, который прекрасно подойдет для разнообразных бисквитов, эклеров, кексов и капкейков. Чтобы приготовить такой крем, вам понадобится лишь два основных ингредиента, которые точно найдутся на вашей кухне. Это масло и молоко.

Такой крем вы сможете приготовить всего за 5 минут, а его вкус просто восхитит ваших гостей. Ведь более нежного и воздушного крема не найти!

Основной секрет приготовления этого крема заключается в том, что все ингредиенты должны быть исключительно комнатной температуры. Кроме того, соотношение молока и масла должно быть 1:1. Далее приводим рецепт из расчета, что в результате вы получите 310 г крема.

Как приготовить пышный молочно-масляный крем – рецепт

Вам нужно:

Сливочное масло - 120 г

Молоко - 120 мл

Сахарная пудра - 70 г

Ванилин - на кончике ножа

Приготовление:

Для начала нужно вскипятить молоко, а затем остудить его до комнатной температуры.

После этого добавляем к молоку сливочное масло, которое уже слегка подтаяло и размякло.

Также добавляем сахар и ванилин.

Начинаем взбивать все ингредиенты с помощью миксера. Скорость миксера должна быть минимальной. Взбивайте до тех пор, пока масса не станет однородной.

В первые минуты может показаться, что крем не получается, ведь масло разбилось на кусочки и не хочет соединяться с молоком. Однако продолжайте взбивать.

Уже через 5-6 минут интенсивного взбивания миксером вы увидите, что ваш крем начинает загущаться, а его консистенция становится однородной и воздушной. Это означает, что ваш молочно-масляный крем готов к потреблению. Приятного аппетита!

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