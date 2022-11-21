Готовим восхитительный крем для бисквита за 5 минут: нужно только два ингредиента

Чтобы приготовить невероятно нежный и воздушный крем на скорую руку вам понадобится только молоко и масло.
Готовим невероятно вкусный крем, который прекрасно подойдет для разнообразных бисквитов, эклеров, кексов и капкейков. Чтобы приготовить такой крем, вам понадобится лишь два основных ингредиента, которые точно найдутся на вашей кухне. Это масло и молоко.
Такой крем вы сможете приготовить всего за 5 минут, а его вкус просто восхитит ваших гостей. Ведь более нежного и воздушного крема не найти!
Основной секрет приготовления этого крема заключается в том, что все ингредиенты должны быть исключительно комнатной температуры. Кроме того, соотношение молока и масла должно быть 1:1. Далее приводим рецепт из расчета, что в результате вы получите 310 г крема.
Как приготовить пышный молочно-масляный крем – рецепт
Вам нужно:
- Сливочное масло - 120 г
- Молоко - 120 мл
- Сахарная пудра - 70 г
- Ванилин - на кончике ножа
Приготовление:
Для начала нужно вскипятить молоко, а затем остудить его до комнатной температуры.
После этого добавляем к молоку сливочное масло, которое уже слегка подтаяло и размякло.
Также добавляем сахар и ванилин.
Начинаем взбивать все ингредиенты с помощью миксера. Скорость миксера должна быть минимальной. Взбивайте до тех пор, пока масса не станет однородной.
В первые минуты может показаться, что крем не получается, ведь масло разбилось на кусочки и не хочет соединяться с молоком. Однако продолжайте взбивать.
Уже через 5-6 минут интенсивного взбивания миксером вы увидите, что ваш крем начинает загущаться, а его консистенция становится однородной и воздушной. Это означает, что ваш молочно-масляный крем готов к потреблению. Приятного аппетита!
Вас также заинтересует:
- Как отбить мясо без молотка, шума и брызг: простые секреты
- Запах гари мгновенно исчезнет: как спасти пригоревшее блюдо
- Зачем в кофе добавлять ломтик лимона: результат будет невероятным