Хрустящие огурцы в капустных листьях на зиму: невероятно простой рецепт

Огурцы на зиму рецепт / ua.depositphotos.com

Сезон свежих огурцов уже стартовал, а с ним и заготовки на зиму. Что можно закатать в июне интересует многих хозяек. Мы расскажем очень простой и хрустящий рецепт огурцов на зиму.

Такой рецепт много времени у вас не займет, а удовольствие будете получать всю зиму.

Капустные голубцы можно будет использовать потом для голубцов, а огурцы прекрасно дополнят ваш праздничный стол.

Огурцы на зиму в банках - рецепт

Вам понадобится для одной 3 л. банки:

Огурцы небольшого размера - 20 шт

Капуста свежая - 1 штука

Листья хрена - 3 шт

Укроп

Чеснок

Листья хрена, смородины, укроп и чеснок хорошо помыть и отправить в банку.

Огурцы хорошо помыть, срезать кончики и завернуть каждый огурец в листья капусты.

Складываем хорошо в банку все огурцы и заливаем кипятком на 15 минут.

Слить всю воду из банки в кастрюлю, добавить соль и сахар, добавляем пару ложек уксуса и немного прокипятить маринад.

Далее заливаем огурцы в банке маринадом, ставим банку на стерилизацию на 9 минут и закатываем огурцы.

Обязательно перевернуть банку с огурцами на зиму на крышку и оставляем, пока полностью не остынет банка.

Читайте также: