Хрустящие огурцы в капустных листьях на зиму: невероятно простой рецепт

Невероятно вкусные хрустящие огурчики на зиму 2023.
Сезон свежих огурцов уже стартовал, а с ним и заготовки на зиму. Что можно закатать в июне интересует многих хозяек. Мы расскажем очень простой и хрустящий рецепт огурцов на зиму.
Такой рецепт много времени у вас не займет, а удовольствие будете получать всю зиму.
Капустные голубцы можно будет использовать потом для голубцов, а огурцы прекрасно дополнят ваш праздничный стол.
Огурцы на зиму в банках - рецепт
Вам понадобится для одной 3 л. банки:
- Огурцы небольшого размера - 20 шт
- Капуста свежая - 1 штука
- Листья хрена - 3 шт
- Укроп
- Чеснок
Листья хрена, смородины, укроп и чеснок хорошо помыть и отправить в банку.
Огурцы хорошо помыть, срезать кончики и завернуть каждый огурец в листья капусты.
Складываем хорошо в банку все огурцы и заливаем кипятком на 15 минут.
Слить всю воду из банки в кастрюлю, добавить соль и сахар, добавляем пару ложек уксуса и немного прокипятить маринад.
Далее заливаем огурцы в банке маринадом, ставим банку на стерилизацию на 9 минут и закатываем огурцы.
Обязательно перевернуть банку с огурцами на зиму на крышку и оставляем, пока полностью не остынет банка.
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