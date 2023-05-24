Вкусная и нежная творожная запеканка - простой рецепт из детства. Такую творожную запеканку можно готовить даже форме для кексов.

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Творожная запеканка, как в садике рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Готовим вкусную творожную запеканку, как в садике. Невероятно нежный вкус, легкая текстура и быстрый рецепт помогут порадовать ваших близких изысканным блюдом из детства.

Повторить рецепт творожной запеканки очень легко, главное немного времени и вашей фантазии.

Готовить запеканку можно с джемом, свежими ягодами клубники или малины, вареньем или сгущеннкой.

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Творожная запеканка, как в СССР - рецепт

Вам понадобится:

Творог 400 гр

Манная крупа - 4 столовых ложки

Яйца - 3 шт

Сметана - 1 стакан 200 гр

Соль

Сода - половина чайной ложки

Сахар - по вкусу

Изюм или цукаты - по вкусу

Творог предварительно размять вилкой в глубокой миске.

Добавить к творогу соль, сахар, яйца, сметану, немного соли.

Соду обязательно погасить уксусом и сразу влить к творогу.

Всыпать 4 столовых ложки манки.

Как готовить самую вкусную творожную запеканку / Фото youtube

Если решили добавить изюм, хорошо его вымойте и просушите.

Смешать все ингредиенты до однородного состояния.

Желательно готовить запеканку, как в детстве, в силиконовой или стеклянной форме.

Смазать можно немного сливочным маслом форму для запеканки и отправляем в хорошо разогретую духовку.

В какой форме лучше готовить творожную запеканку / Фото: скриншот youtube

Духовку разогреть на 180-200 градусов.

Выпекать запеканку 45 минут, пока не появится легкая румяная корочка.

Остудить полностью запеканку, полить вкусным джемом, добавить свежие ягоды или сгущенное молоко.

Творожная запеканка с фруктами рецепт / Фото: скриншот youtube

Творожная запеканка - простой и быстрый рецепт

Вам понадобится:

Творог домашний - 450 гр

Сметана - 5 столовых ложек

Сахар - 4 столовых ложки

Мука - 4 столовых ложки

Соль

Сода - 1/4 чайной ложки

Сливочное масло

Сухарики

Яйца - 3 шт

Творог домашний желательно размять в пакете руками, чтобы получились зернистые кусочки.

Добавить к творогу сахар и перебить блендером.

Добавить далее сметану, яйца и муку.

Перемешать хорошо творог на запеканку.

Добавить соду и вновь можно воспользоваться блендером.

Форму для запекания смазать маслом.

Несколько сухарей измельчить в блендере и посыпать форму.

Вылить все творожное тесто на запеканку.

Можно посыпать верх миндальными лепестками или крошкой фисташек.

Можно добавить в тесто немного малины или клубники.

Духовку предварительно разогреть до 180 градусов.

Выпекать творожную запеканку с фруктами 60 минут.

Смотрите видео рецепт, как готовить творожную запеканку:

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