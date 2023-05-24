Готовим вкусную творожную запеканку, как в садике. Невероятно нежный вкус, легкая текстура и быстрый рецепт помогут порадовать ваших близких изысканным блюдом из детства.
Повторить рецепт творожной запеканки очень легко, главное немного времени и вашей фантазии.
Готовить запеканку можно с джемом, свежими ягодами клубники или малины, вареньем или сгущеннкой.
Творожная запеканка, как в СССР - рецепт
Вам понадобится:
- Творог 400 гр
- Манная крупа - 4 столовых ложки
- Яйца - 3 шт
- Сметана - 1 стакан 200 гр
- Соль
- Сода - половина чайной ложки
- Сахар - по вкусу
- Изюм или цукаты - по вкусу
Творог предварительно размять вилкой в глубокой миске.
Добавить к творогу соль, сахар, яйца, сметану, немного соли.
Соду обязательно погасить уксусом и сразу влить к творогу.
Всыпать 4 столовых ложки манки.
Если решили добавить изюм, хорошо его вымойте и просушите.
Смешать все ингредиенты до однородного состояния.
Желательно готовить запеканку, как в детстве, в силиконовой или стеклянной форме.
Смазать можно немного сливочным маслом форму для запеканки и отправляем в хорошо разогретую духовку.
Духовку разогреть на 180-200 градусов.
Выпекать запеканку 45 минут, пока не появится легкая румяная корочка.
Остудить полностью запеканку, полить вкусным джемом, добавить свежие ягоды или сгущенное молоко.
Творожная запеканка - простой и быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Творог домашний - 450 гр
- Сметана - 5 столовых ложек
- Сахар - 4 столовых ложки
- Мука - 4 столовых ложки
- Соль
- Сода - 1/4 чайной ложки
- Сливочное масло
- Сухарики
- Яйца - 3 шт
Творог домашний желательно размять в пакете руками, чтобы получились зернистые кусочки.
Добавить к творогу сахар и перебить блендером.
Добавить далее сметану, яйца и муку.
Перемешать хорошо творог на запеканку.
Добавить соду и вновь можно воспользоваться блендером.
Форму для запекания смазать маслом.
Несколько сухарей измельчить в блендере и посыпать форму.
Вылить все творожное тесто на запеканку.
Можно посыпать верх миндальными лепестками или крошкой фисташек.
Можно добавить в тесто немного малины или клубники.
Духовку предварительно разогреть до 180 градусов.
Выпекать творожную запеканку с фруктами 60 минут.
Смотрите видео рецепт, как готовить творожную запеканку:
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