Известный кулинар объяснила, как приготовить шакшуку

Татьяна Литвинова рассказала, как готовить шакшуку / Пресс-служба

Кулинар и судья шоу Мастершеф Татьяна Литвинова поделилась рецептом необычного блюда из яиц – шакшуки.

Шакшука – это блюдо израильской кухни, а также кухонь большинства арабских стран мира, а его родиной считается Тунис.

Эксперт разместила рецепт этого блюда на своем канале в YouTube и уточнила, что на приготовление понадобится до 10 мин.

Что нужно для того, чтобы на вашей столе появилась шакшука, – рецепт, а также ингредиенты

Какие ингредиенты понадобятся для приготовления шакшуки:

Крупные, яркие, мясистые и спелые помидоры – 2-3 штуки (можно взять 5 штук помидоров пелати и сок);

Яркий, мясистый, сочный и спелый сладкий перец – 2 штуки;

Лук репчатый или лук порей – 2 штуки;

Перец чили – 1 штука;

Яйца – 6 штук;

Оливковое масло – 2 столовые ложки;

Томатный сок или вода – 150 г;

Зира, орегано, кинза, соль, перец – по вкусу.

Шакшука: как приготовить блюдо

Налейте на сковороду растительное масло и подогрейте на нем зиру и орегано, чтобы раскрылись ароматы этих специй.

Очистите перец чили, нарежьте крупными кусочками и отправьте на сковороду – подогрейте его вместе со специями.

Нарежьте лук и положите в сковороду. Очистите сладкий перец и тоже положите к остальным ингредиентам. Потом очистите помидоры от кожуры и положите в сковороду. После этого влейте воду или томатный сок.

Читайте такжеИзысканные жареные кабачки: небанальный рецептЕсли вы будете использовать помидоры пелати, то вместо обычной воды влейте небольшое количество сока.

Все ингредиенты накройте крышкой и готовьте на маленьком огне до кипения. Когда все закипит, сделайте в ингредиентах небольшие углубления и вбейте в них яйца. После этого сковороду нельзя накрывать крышкой.

Когда яйца будут готовы, добавьте в сковороду нарезанную кинзу и все перемешайте. Блюдо шакшука можно подать с лавашом.