К чаю самое то: шикарный рецепт бабушкиных хрустиков на водке

Печенье и шоколад любит большинство, но как же хочется иногда приготовить что-то домашнее и интересное к чаю. Именно поэтому Главред делится бабушкиным рецептом хрустиков, которые очень просто приготовить за 20 минут.
Печенье хрустики - рецепт
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 10 г сметаны
- 15 г сахара
- 10 г воды
- 20 г водки
- 160 - 180 г муки
Приготовление: В миске взбить яйцо. Добавить сметану, сахар, воду и водку, хорошо смешать. Постепенно добавлять муку, смешивая до получения однородного теста. Раскатать тесто очень тонко, перед этим посыпав поверхность мукой. Нарезать тесто на полосочки и сделать надрез по середине каждой полоски. Поджарить пирожные до бежевого цвета. Охладив, они станут твердые.
Об авторе рецепта
albik.food - украинский блогер, которая ведет свой TikTok-аккаунт на тему кулинарии. По состоянию на сейчас у девушки 30 тысяч подписчиков и почти 1 млн лайков. Среди видео преобладает приготовление десертов, мяса и традиционных блюд различных кухонь мира.
Смотрите, как приготовить тесто на хрустики:
@albik.food Если хочется быстро приготовить что-то вкусненькое к чаю, то этот рецепт точно для вас? Ингредиенты: ▫️1 яйцо ▫️10 г сметаны ▫️15 г сахара ▫️10 г воды ▫️20 г г горілки ▫️160 - 180 г муки ▪️тісто надо раскатывать очень тонко, перед тем посыпать поверхность мукой. Нарезать можно просто на полосочки и сделать надрез по середине, так гораздо быстрее, но выглядит не так эффектно. Не обжаривайте до золотистого цвета, ведь после того, как они остынут - станут твердые (поджаривайте до бежевого цвета). Приятного ? #хрустики♬ La dolce vita (In via Veneto) - Remastered 2017 - Carlo Savina
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