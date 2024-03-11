К чаю самое то: шикарный рецепт бабушкиных хрустиков на водке

Хрустики в разных регионах Украины называют вергунами.

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Хрустики на водке - рецепт/ Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (albik.food)

Печенье и шоколад любит большинство, но как же хочется иногда приготовить что-то домашнее и интересное к чаю. Именно поэтому Главред делится бабушкиным рецептом хрустиков, которые очень просто приготовить за 20 минут.

Печенье хрустики - рецепт

Ингредиенты:

1 яйцо

10 г сметаны

15 г сахара

10 г воды

20 г водки

160 - 180 г муки

Приготовление: В миске взбить яйцо. Добавить сметану, сахар, воду и водку, хорошо смешать. Постепенно добавлять муку, смешивая до получения однородного теста. Раскатать тесто очень тонко, перед этим посыпав поверхность мукой. Нарезать тесто на полосочки и сделать надрез по середине каждой полоски. Поджарить пирожные до бежевого цвета. Охладив, они станут твердые.

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Об авторе рецепта albik.food - украинский блогер, которая ведет свой TikTok-аккаунт на тему кулинарии. По состоянию на сейчас у девушки 30 тысяч подписчиков и почти 1 млн лайков. Среди видео преобладает приготовление десертов, мяса и традиционных блюд различных кухонь мира.

Смотрите, как приготовить тесто на хрустики:

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