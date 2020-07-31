Кабачки, как ананасы: необычный простой рецепт кабачков на зиму

Кабачки, как ананас, на зиму варятся 5 минут / Скриншот

На зиму можно сделать необычную консервацию – кабачки, которые получаются похожими на ананасы. Кабачки становятся, как ананасы, благодаря тому, что их консервируют с ананасовым соком.

Главред решил объяснить, как приготовить кабачки, как ананасы, на зиму, и нашел простой необычный рецепт.

Блогер Марина Ангелина на своем канале в YouTube поделилась рецептом таких кабачков и утверждает, что получается объедение.

Кабачки на зиму, как ананасы – какие ингредиенты понадобятся:

1 кг кабачков;

500 мл ананасового сока;

1 стакан сахара;

1 г ванилина;

2/3 чайной ложки лимонной кислоты.

Как приготовить необычные кабачки на зиму – рецепт

Очистите кабачки и нарежьте кольцами толщиной в 1 см. Возьмите крышку от бутылки подходящего диаметра и сделайте в кольцах отверстия.

Кабачки, как ананас, на зиму варятся 5 минут / Скриншот

Переложите подготовленные кольца кабачков в кастрюлю, всыпьте сахар, ванилин, лимонную кислоту, ананасовый сок.

Ананасы из кабачков на зиму варятся 5 минут / Скриншот

Поставьте кастрюлю на огонь. После того, как содержимое закипит, проварите все на протяжении 5 мин, постоянно помешивая.

Ананасы из кабачков на зиму варятся 5 минут / Скриншот

Простерилизуйте банки и крышки. Переложите кабачки в горячие банки, залейте соком и закройте горячими крышками.

Необычные кабачки на зиму варятся 5 минут / Скриншот

Приготовленные таким способом кабачки, как ананас, можно хранить при комнатной температуре.