Кабачки, как ананасы: необычный простой рецепт кабачков на зиму

Ананасы из кабачков на зиму можно быстро приготовить и хранить при комнатной температуре.
На зиму можно сделать необычную консервацию – кабачки, которые получаются похожими на ананасы. Кабачки становятся, как ананасы, благодаря тому, что их консервируют с ананасовым соком.
Главред решил объяснить, как приготовить кабачки, как ананасы, на зиму, и нашел простой необычный рецепт.
Блогер Марина Ангелина на своем канале в YouTube поделилась рецептом таких кабачков и утверждает, что получается объедение.
Кабачки на зиму, как ананасы – какие ингредиенты понадобятся:
- 1 кг кабачков;
- 500 мл ананасового сока;
- 1 стакан сахара;
- 1 г ванилина;
- 2/3 чайной ложки лимонной кислоты.
Как приготовить необычные кабачки на зиму – рецепт
Очистите кабачки и нарежьте кольцами толщиной в 1 см. Возьмите крышку от бутылки подходящего диаметра и сделайте в кольцах отверстия.
Переложите подготовленные кольца кабачков в кастрюлю, всыпьте сахар, ванилин, лимонную кислоту, ананасовый сок.
Поставьте кастрюлю на огонь. После того, как содержимое закипит, проварите все на протяжении 5 мин, постоянно помешивая.
Простерилизуйте банки и крышки. Переложите кабачки в горячие банки, залейте соком и закройте горячими крышками.
Приготовленные таким способом кабачки, как ананас, можно хранить при комнатной температуре.