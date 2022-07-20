Как сохранить свежим укроп на зиму: 3 рецепта опытных хозяек

Как заморозить укроп на зиму / ua.depositphotos.com

Лето - время полезных заготовок на зиму. Каждая хозяйка старается заморозить много ягод, фруктов и зелени.

Укроп и петрушка идеальный вариант для супа, выпечки и приготовления блюд. Зимой зелень стоит очень дорого и не всегда можно найти свежий укроп или петрушку.

Предлагаем вам узнать 3 самых простых способа, как сохранить укроп свежим на зиму.

Как сохранить укроп, чтобы он был свежим

При покупке укропа или петрушки обязательно смотрите на корешки. Они не должны быть вялыми и мятыми.

Принеся домой, наберите в небольшую чашку воды и поставьте зелень. Такой лайфхак поможет как можно больше сохранить свежеть укропа.

Как сохранить укроп на зиму в свежем виде

Для супа или борща можно хранить укроп в пакете. Хорошо помойте зеленые веточки, мелко порубите и переложите в пакет.

Чтобы зелень не слипалась, после мытья обязательно высушите укроп.

Как заморозить укропные кубики на зиму

Как сохранить укроп на зиму / ua.depositphotos.com

Купите небольшие пластмассовые формы для льда. Вымойте зелень и измельчите в блендере.

В каждый квадратик переложите по чайной ложке укропа и сбрызните лимонным соком.

Добавляем пару капель воды, чтобы кубики успели заморозиться.

Отправляем в морозилку на пару часов. Достаем кубики и перекладываем в пакет.

Идеальный укроп на зиму готов.

Как сохранить укроп на зиму без заморозки

Укроп без заморозки на зиму / ua.depositphotos.com

Если ваша морозилка забита ягодами и фруктами, а без свежего укропа и петрушки не обойтись, тогда предлагаем вам уникальный вариант укропа на зиму без заморозки.

Веточки укропа или петрушки хорошо вымыть, полностью высушить и мелко порезать.

В чистую банку переложить укроп и плотно закрыть. Можно добавить немного соли.

Хранить укроп только в холодильнике в небольшом количестве.

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