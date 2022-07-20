Как сохранить свежим укроп на зиму: 3 рецепта опытных хозяек

Опытные хозяйки со стажем только так хранят укроп зимой.
Лето - время полезных заготовок на зиму. Каждая хозяйка старается заморозить много ягод, фруктов и зелени.
Укроп и петрушка идеальный вариант для супа, выпечки и приготовления блюд. Зимой зелень стоит очень дорого и не всегда можно найти свежий укроп или петрушку.
Предлагаем вам узнать 3 самых простых способа, как сохранить укроп свежим на зиму.
Как сохранить укроп, чтобы он был свежим
При покупке укропа или петрушки обязательно смотрите на корешки. Они не должны быть вялыми и мятыми.
Принеся домой, наберите в небольшую чашку воды и поставьте зелень. Такой лайфхак поможет как можно больше сохранить свежеть укропа.
Как сохранить укроп на зиму в свежем виде
Для супа или борща можно хранить укроп в пакете. Хорошо помойте зеленые веточки, мелко порубите и переложите в пакет.
Чтобы зелень не слипалась, после мытья обязательно высушите укроп.
Как заморозить укропные кубики на зиму
Купите небольшие пластмассовые формы для льда. Вымойте зелень и измельчите в блендере.
В каждый квадратик переложите по чайной ложке укропа и сбрызните лимонным соком.
Добавляем пару капель воды, чтобы кубики успели заморозиться.
Отправляем в морозилку на пару часов. Достаем кубики и перекладываем в пакет.
Идеальный укроп на зиму готов.
Как сохранить укроп на зиму без заморозки
Если ваша морозилка забита ягодами и фруктами, а без свежего укропа и петрушки не обойтись, тогда предлагаем вам уникальный вариант укропа на зиму без заморозки.
Веточки укропа или петрушки хорошо вымыть, полностью высушить и мелко порезать.
В чистую банку переложить укроп и плотно закрыть. Можно добавить немного соли.
Хранить укроп только в холодильнике в небольшом количестве.
Читайте также:
- Самая вкусная и невероятно хрустящая квашеная капуста: простой рецепт
- Самый вкусный торт Наполеон за 30 минут: восхитительно простой рецепт
- Самая вкусная и очень быстрая закуска за 10 минут: удивительный рецепт