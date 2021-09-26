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Меню на Воздвижение Креста Господня 2021: вкусные рецепты

26 сентября 2021, 16:15

Что нельзя кушать на Воздвижение, и как держать однодневный пост.

капуста
Что приготовить на Воздвижение / ua.depositphotos.com

27 сентября отмечается большой праздник, который относится к числу двунадесятых - Воздвижение Креста Господня 2021. В праздник Воздвижения принято держать однодневный пост, не переедать и стоит отказаться от мяса и молочных продуктов.

На Воздвижение также нельзя есть рыбу, яйца и многие продукты животного происхождения.

А вот 27 сентября на Воздвижение Креста Господня можно есть овощи с растительным маслом.

Главред расскажет рецепты на Воздвижение Креста Господнего.

Посколько на Воздвижение люди старались сделать как можно больше заготовок из капусты, мы подготовили рецепт тушеной капусты с грибами на Воздвижение Господне.

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Тушеная капуста с грибами - рецепт

Вам понадобится:

  • Капуста - 1 штука
  • Грибы (любые) 300 грамм
  • Лук репчатый и морковь - 1 штука
  • Соль, перец, зелень по вкусу

Чистим и моем грибы. Нарезаем на средние кусочки, так как вода выйдет и их стане в два раза меньше.

Разогреваем сковороду и обжариваем до готовности грибочки к тушеной капусту.

В это время моем и чистим лук и морковь. Лук мелко шинкуем, морковь натираем на мелкой терке, и все добавляем к грибам. В это время моем и обязательно нашиткуем нашу капусту. Немного стоит посолить и помять ее руками.

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Отправляем на отдельную сковороду и обжариваем до румяности. К капусте отправляем грибы, лук и морковь. Можно немного посолить и добавить зелени.

Тушить капусту до готовности, можно немного добавить воды, и обязательно постоянно помешивать.

viber
рецепт Воздвижение Креста Господня
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