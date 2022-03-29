Невероятно вкусные пирожки из лаваша с яйцом и зеленью: готовить всего 10 минут

Пирожки из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка любит побаловать своих близких вкуснейшей выпечкой. Детки всегда любят кушать пирожки, как и взрослые.

Есть множество рецептов пирожков с разными начинками. Если вы не сильно любите возиться с тестом, тогда предлагаем вам рецепт удивительно простых пирожков из лаваша с яйцом и зеленью.

Мы расскажем вам два рецепта пирожков из лаваша и из теста.

Пирожки из лаваша с яйцом и зеленью - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 пачка

Яйца - 4 штуки

Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)

Яйца отварить до готовности, остудить и натереть на мелкой терке.

Зелень мелко порубить, смешать яйца и зелень.

Лаваш разрезать на 5 полосок, чтобы вышли из пирожков треугольники.

На одну полоску выкладываем начинку для пирожков и закрываем квадратик.

Обжарить в яйце на сковороде под крышкой до румяной корочки.

Пирожки с зеленью и яйцом из теста - простой рецепт

Вам понадобится:

Слоеное тесто дрожжевое - 1 упаковка (800 гр)

Яйца - 6 штуки

Зеленый лук

Укроп

Тесто в магазине можно купить любое, главное его хорошо разморозить.

Яйца отварить и натереть на терке.

Зеленый лук и укроп измельчить, посолить по вкусу.

Тесто разрезать на небольшие квадратики, выложить начинку и завернуть.

Пирожки с яйцом и зеленью / ua.depositphotos.com

Противень обязательно смазать маслом, выложить пирожки.

Можно замазать желтком.

Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать пирожки с яйцом и луком до золотистой корочки, примерно 12-15 минут.

Читайте также: