Невероятно вкусные пирожки из лаваша с яйцом и зеленью: готовить всего 10 минут

Невероятно вкусные пирожки с яйцом и зеленью из лаваша и теста.
Каждая хозяйка любит побаловать своих близких вкуснейшей выпечкой. Детки всегда любят кушать пирожки, как и взрослые.
Есть множество рецептов пирожков с разными начинками. Если вы не сильно любите возиться с тестом, тогда предлагаем вам рецепт удивительно простых пирожков из лаваша с яйцом и зеленью.
Мы расскажем вам два рецепта пирожков из лаваша и из теста.
Пирожки из лаваша с яйцом и зеленью - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 пачка
- Яйца - 4 штуки
- Зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
Яйца отварить до готовности, остудить и натереть на мелкой терке.
Зелень мелко порубить, смешать яйца и зелень.
Лаваш разрезать на 5 полосок, чтобы вышли из пирожков треугольники.
На одну полоску выкладываем начинку для пирожков и закрываем квадратик.
Обжарить в яйце на сковороде под крышкой до румяной корочки.
Пирожки с зеленью и яйцом из теста - простой рецепт
Вам понадобится:
- Слоеное тесто дрожжевое - 1 упаковка (800 гр)
- Яйца - 6 штуки
- Зеленый лук
- Укроп
Тесто в магазине можно купить любое, главное его хорошо разморозить.
Яйца отварить и натереть на терке.
Зеленый лук и укроп измельчить, посолить по вкусу.
Тесто разрезать на небольшие квадратики, выложить начинку и завернуть.
Противень обязательно смазать маслом, выложить пирожки.
Можно замазать желтком.
Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать пирожки с яйцом и луком до золотистой корочки, примерно 12-15 минут.
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