Никто не устоит от такой закуски: рулетики без духовки и лишней возни - рецепт

Самые вкусные рулетики из баклажанов перед которыми устоять невозможно. Рецепт закуски настолько простой, что приготовит любая хозяйка.
Секрет закуски из баклажанов заключается только в том, чтобы баклажаны порезать самыми тонкими кусочками. Желательно баклажаны готовить на гриле.
Для начинки выбирайте мягкий сыр Филадельфия или Фета.
Самые вкусные рулетики из баклажанов - рецепт
Вам понадобится:
- Баклажаны - 2 шт
- Сыр Фета или Филадельфия - 250 гр
- Грецкие орехи
- Чеснок - по вкусу
- Зелень
- Соль
Баклажаны хорошо помыть и порезать тоненькими длинными кусочками.
Разогреть сковороду гриль, смазать маслом, и обжарить с двух сторон до готовности.
1 зубчик чеснока натереть или мелко порубить.
Кинзу, петрушку, укроп помыть, мелко порезать и смешать с зеленью.
Зелень можно измельчить в блендере с чесноком и орехами.
Сыр Филадельфия или Фету смешать с зеленью и чесноком.
Хорошо перемешать начинку для рулетиков из баклажанов.
Баклажаны можно немного подсолить, по вкусу.
Выложить на каждый баклажан начинку и завернуть в рулетик.
Украсить шпажкой и отправить в холодильник, чтобы охладились.
Обязательно попробуйте такую закуску из баклажан.
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