Никто не устоит от такой закуски: рулетики без духовки и лишней возни - рецепт

Рулетики из баклажан с самой вкусной начинкой. Простой рецепт приготовления идеально вкусной закуски на лето.

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Самые вкусные рулетики из баклажан рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Самые вкусные рулетики из баклажанов перед которыми устоять невозможно. Рецепт закуски настолько простой, что приготовит любая хозяйка.

Секрет закуски из баклажанов заключается только в том, чтобы баклажаны порезать самыми тонкими кусочками. Желательно баклажаны готовить на гриле.

Для начинки выбирайте мягкий сыр Филадельфия или Фета.

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Самые вкусные рулетики из баклажанов - рецепт

Вам понадобится:

Баклажаны - 2 шт

Сыр Фета или Филадельфия - 250 гр

Грецкие орехи

Чеснок - по вкусу

Зелень

Соль

Баклажаны хорошо помыть и порезать тоненькими длинными кусочками.

Разогреть сковороду гриль, смазать маслом, и обжарить с двух сторон до готовности.

1 зубчик чеснока натереть или мелко порубить.

Кинзу, петрушку, укроп помыть, мелко порезать и смешать с зеленью.

Зелень можно измельчить в блендере с чесноком и орехами.

Сыр Филадельфия или Фету смешать с зеленью и чесноком.

Хорошо перемешать начинку для рулетиков из баклажанов.

Баклажаны можно немного подсолить, по вкусу.

Выложить на каждый баклажан начинку и завернуть в рулетик.

Украсить шпажкой и отправить в холодильник, чтобы охладились.

Обязательно попробуйте такую закуску из баклажан.

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