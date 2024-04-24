Обалденная закуска для ленивых из обычного лаваша: самый простой рецепт в мире

Вкусный, быстрый и легкий рецепт закуски из лаваша. Такой рецепт понравится любой хозяйке, поскольку возиться с ним долго не нужно.
Рулет с крабовыми палочками из лаваша замечательно подойдет в качестве закуски на Пасху.
Рулет из лаваша с крабовыми палочками - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш прямоугольной формы - 1 шт
- Яйца отварные - 4 шт
- Крабовые палочки - 4 шт
- Кукуруза - 100 гр
- Огурец - 2 шт
- Сыр твердый - 100 гр
- Майонез
Яйца предварительно отварить до готовности, почистить и мелко порезать.
Переложить яйца в миску. С кукурузы слить всю жидкость, добавить к яйцам.
Твердый сыр натереть на мелкой терке.
Сыр добавить к яйцам и кукурузе, немного майонеза и все хорошо перемешать.
Огурец почистить и нарезать слайсами.
Один лаваш смазать начинкой, положить огурец и 2-3 крабовых палочки.
Аккуратно скрутить лаваш в рулет, отправить в холодильник на 30 минут.
Достаем рулет из лаваша на Пасху, нарезаем порционно и подаем к столу.
Рулет также можно украсить любой зеленью.
Смотрите видео, как готовить вкусный рулет из лаваша рецепт:
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