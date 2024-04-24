Обалденная закуска для ленивых из обычного лаваша: самый простой рецепт в мире

Готовим очень вкусный и простой рулет из лаваша. Рецепт закуски, которая затмит всех.

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Быстрая и очень вкусная закуска на Пасху из лаваша рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Вкусный, быстрый и легкий рецепт закуски из лаваша. Такой рецепт понравится любой хозяйке, поскольку возиться с ним долго не нужно.

Рулет с крабовыми палочками из лаваша замечательно подойдет в качестве закуски на Пасху.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками - рецепт

Вам понадобится:

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Лаваш прямоугольной формы - 1 шт

Яйца отварные - 4 шт

Крабовые палочки - 4 шт

Кукуруза - 100 гр

Огурец - 2 шт

Сыр твердый - 100 гр

Майонез

Яйца предварительно отварить до готовности, почистить и мелко порезать.

Переложить яйца в миску. С кукурузы слить всю жидкость, добавить к яйцам.

Твердый сыр натереть на мелкой терке.

Сыр добавить к яйцам и кукурузе, немного майонеза и все хорошо перемешать.

Огурец почистить и нарезать слайсами.

Один лаваш смазать начинкой, положить огурец и 2-3 крабовых палочки.

Аккуратно скрутить лаваш в рулет, отправить в холодильник на 30 минут.

Достаем рулет из лаваша на Пасху, нарезаем порционно и подаем к столу.

Рулет также можно украсить любой зеленью.

Смотрите видео, как готовить вкусный рулет из лаваша рецепт:

Кто такая vistovska_cooking vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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