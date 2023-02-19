Приносят богатство: какие блины обязательно готовили на Масленицу 2023 - рецепт с дырочками

Масленица 2023 - один из любимых и светлых праздников для украинцев. В масленичную неделю нужно успеть сделать немало особенно важных дел.
Чтобы год для вас был удачным и богатым, раньше готовили особенные блины с начинкой. Они приносили в дом успех.
Перед тем, как начать готовить блины и приглашать в дом гостей, нужно сделать 3 важные вещи.
Что нужно сделать на Масленицу 2023
Обязательным на Масленицу было провести генеральную уборку в доме. Верили, кто уберет весь дом от хлама перед Великим постом, тот будет жить в достатке.
Стоит перебрать все вещи. Убрать все то, что давно вам мешало. Ненужные штаны, кофты, куртки раздать нуждающимся.
Категорически запрещено проявлять негатив на Масленицу. Эта неделя может принести в вашу жизнь удачу и счастье. Если с 20 по 26 февраля будет ругань в доме, тогда весь год можно ожидать проблем.
Что нужно приготовить на Масленицу 2023
Кроме блинов, на Масленицу всегда готовили вареники с творогом и мясом. А еще пирожки с капустой и яблоками.
Как сделать блины на воде - рецепт
Вам понадобится:
- Вода газированная - 500-600 мл
- Мука - 300 мл
- Сахар - 2-3 столовые ложки
- Соль - 0,5 чайной ложки
- Растительное масло
Муку просеять и добавить в глубокую миску.
К муке всыпать соль и сахар, перемешать.
Влить газированную воду и замесить густое тесто на блины.
Блинчики на Масленицу на газированной воде получаются с дырочками.
Если тесто на блины получилось слишком густым, добавить немного еще муки.
В самом конце влить растительно масло 2 столовые ложки и дать постоять тесту 20 минут.
Сковороду смазать сливочным маслом и жарить вкуснейшие блинчики на Масленицу.
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