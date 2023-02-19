УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Приносят богатство: какие блины обязательно готовили на Масленицу 2023 - рецепт с дырочками

19 февраля 2023, 18:19
Что нужно сделать на Масленицу и как готовить блины на воде. Вкуснейший рецепт для всей семьи.
Масленица приметы, блины на Масленицу рецепт, блины на воде рецепт
Блины на Масленицу рецепт / ua.depositphotos.com

Масленица 2023 - один из любимых и светлых праздников для украинцев. В масленичную неделю нужно успеть сделать немало особенно важных дел.

Чтобы год для вас был удачным и богатым, раньше готовили особенные блины с начинкой. Они приносили в дом успех.

Перед тем, как начать готовить блины и приглашать в дом гостей, нужно сделать 3 важные вещи.

видео дня

Что нужно сделать на Масленицу 2023

Обязательным на Масленицу было провести генеральную уборку в доме. Верили, кто уберет весь дом от хлама перед Великим постом, тот будет жить в достатке.

Стоит перебрать все вещи. Убрать все то, что давно вам мешало. Ненужные штаны, кофты, куртки раздать нуждающимся.

Категорически запрещено проявлять негатив на Масленицу. Эта неделя может принести в вашу жизнь удачу и счастье. Если с 20 по 26 февраля будет ругань в доме, тогда весь год можно ожидать проблем.

Что нужно приготовить на Масленицу 2023

Кроме блинов, на Масленицу всегда готовили вареники с творогом и мясом. А еще пирожки с капустой и яблоками.

Как сделать блины на воде - рецепт

Вам понадобится:

  • Вода газированная - 500-600 мл
  • Мука - 300 мл
  • Сахар - 2-3 столовые ложки
  • Соль - 0,5 чайной ложки
  • Растительное масло

Муку просеять и добавить в глубокую миску.

К муке всыпать соль и сахар, перемешать.

Влить газированную воду и замесить густое тесто на блины.

Блинчики на Масленицу на газированной воде получаются с дырочками.

Если тесто на блины получилось слишком густым, добавить немного еще муки.

В самом конце влить растительно масло 2 столовые ложки и дать постоять тесту 20 минут.

Сковороду смазать сливочным маслом и жарить вкуснейшие блинчики на Масленицу.

Читайте также:

блины рецепт интересные новости Масленица 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:43

"Идет подготовка к массированной атаке": Вениславский назвал опасные даты для украинцев

18:19

Приносят богатство: какие блины обязательно готовили на Масленицу 2023 - рецепт с дырочкамиВидео

18:08

Елена Зеленская откровенно призналась, что сказала бы Путину при встречеВидео

17:58

"Бавовна" в Донецке: есть попадания в "прокуратуру" и казарму оккупантовВидео

17:45

Российский фронт может "посыпаться" уже в апреле-мае: эксперт назвал истинную причинуВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:38

Перец будет с баклажан: 3 лайфхака, чтобы быстро подготовить и прорастить семена

16:56

Надя Дорофеева исполнила мечту своего фаната из ВСУ, погибшего в бояхВидео

16:55

РФ устраивает ядерный шантаж перед визитом Байдена в Европу — ГУР

16:35

Защищал Украину еще со времен АТО: под Бахмутом погиб известный украинский гандболистВидео

Реклама
16:31

Царит тотальный мрак: как выглядит бункер Владимира ЗеленскогоВидео

16:18

"Не понимает, что делает и говорит": украинская певица рассказала, как взрослеет ее "особенный" сынВидео

16:12

Части украинцев уменьшат зарплаты: какой бизнес готовится к проблемам - опросВидео

16:10

Пол стакана уксуса творят чудеса: зачем его люди заливают в раковину

15:58

Франция передаст Украине легкие танки AMX-10 RC в конце следующей недели

15:54

"Стянули уже 190 батальонов": 24 февраля Россия готова "лезть" в большое наступлениеВидео

15:42

Россия превратится в Северную Корею: эксперт рассказал о последствиях после потери Крыма

15:38

"Самый подлый поступок": в РФ в истерике выдвинули нелепое обвинение ЗеленскомуВидео

15:28

Расклад Таро на новолуние 20 февраля 2023: кто узнает тайну, а кто - поймает "золотую рыбку"Видео

15:16

Что делать, когда ваша черешня жирует: 7 простых способов получить щедрый урожай

15:10

К весеннему наступлению РФ ВСУ могут получить менее 25% обещанных танков — TimesВидео

Реклама
15:07

Гороскоп на неделю 20-26 февраля 2023: Скорпиону – вдохновляющая любовь, Водолею - конфликтыВидео

15:03

Прекрасная и смертельно опасная: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Ее звали Никита"

14:37

Майка на "босую" грудь: Мишина на Лазурном берегу сфотографировалась без лифчикаВидео

14:29

Угроза ракетных ударов РФ: оккупанты готовят массированные атаки – ИгнатВидео

14:26

Перед годовщиной вторжения Путин выступит с тирадой: Песков рассказал, о чем будет говорить диктатор

14:23

Как бросить курить: правила для тех, кто хочет быстро попрощаться с привычкойВидео

14:22

Гороскоп Таро на неделю 20-26 февраля: Водолеям – боль, Рыбам – силы на новоеВидео

14:17

Несется новый снежный циклон: синоптики назвали самый морозный день в УкраинеВидео

13:48

Украинские партизаны ликвидировали 19 "вагнеровцев" в Ростовской области

13:39

Индексация пенсий весной: кто обязан получить не менее 4395 грн и доплату в 523 грнВидео

13:27

Все может резко изменится: в ВСУ заявили о готовности к возможному наступлению из БеларусиВидео

13:25

ВСУ перейдут в быстрое контрнаступление: экс-шеф ЦРУ назвал вероятные сроки

13:22

Как спасти крупу от крупяного жучка: лайфхаки, чтобы по квартире не летала жирная моль

13:17

Украина уже 5 раз возвращала Крым, в этом году сделает это и в шестой раз - Палий

13:11

Как сварить морковь для салата за 5 минут: супер-трюк, которым пользуются самые хитрые хозяйкиВидео

12:55

"Поставить на колени за один час": на росТВ побредили о победе над ПольшейВидео

12:40

"Начнется эскалация": астролог назвал решающий месяц и самую кошмарную дату для украинцев - гороскопВидео

12:40

ЧВК Вагнера – личный спецназ Путина: экс-депутат Госдумы назвал цель ПригожинаВидео

12:31

Тина Кароль пришла на Берлинале на премьеру документалки Шона Пенна о войне в УкраинеВидео

12:11

Как превратить волосы в жидкий шелк: 4 копеечных домашних маски для волос из яиц

Реклама
11:50

Воздушные шары над Киевом могут быть новой тактикой РФ: в разведке Британии объяснили, в чем ее смысл

11:25

Украинцы могут получить по 16 тысяч гривен: в Кабмине пояснили, кто имеет правоВидео

11:15

Почему 20 февраля нельзя сидеть одному за кухонным столом: приметы и строгие запретыВидео

11:05

У россиян будет два пути: эксперт рассказал, почему РФ будет сложно удерживать Крым

10:38

Российский актер-путинист требовал экзотических очищенных фруктов в отеле на прифронтовой линииВидео

10:38

Топ-генерал НАТО поддержал предоставление Украине F-16 и ATACMS - PoliticoВидео

10:22

В ОК "Юг" пояснили, как агресcоры изменили тактику ракетных ударов из-за неудачВидео

09:50

"Это не конфликт между армиями добра и зла": Орбан оскандалился из-за заявления о войне в Украине

09:05

Евросоюз планирует совместные закупки странами оружия для ВСУ – ReutersВидео

09:00

Освобождение Крыма станет толчком к превращению России в Северную Корею - Александр ПалийЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять