Приносят богатство: какие блины обязательно готовили на Масленицу 2023 - рецепт с дырочками

Что нужно сделать на Масленицу и как готовить блины на воде. Вкуснейший рецепт для всей семьи.

Блины на Масленицу рецепт / ua.depositphotos.com

Масленица 2023 - один из любимых и светлых праздников для украинцев. В масленичную неделю нужно успеть сделать немало особенно важных дел.

Чтобы год для вас был удачным и богатым, раньше готовили особенные блины с начинкой. Они приносили в дом успех.

Перед тем, как начать готовить блины и приглашать в дом гостей, нужно сделать 3 важные вещи.

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Что нужно сделать на Масленицу 2023

Обязательным на Масленицу было провести генеральную уборку в доме. Верили, кто уберет весь дом от хлама перед Великим постом, тот будет жить в достатке.

Стоит перебрать все вещи. Убрать все то, что давно вам мешало. Ненужные штаны, кофты, куртки раздать нуждающимся.

Категорически запрещено проявлять негатив на Масленицу. Эта неделя может принести в вашу жизнь удачу и счастье. Если с 20 по 26 февраля будет ругань в доме, тогда весь год можно ожидать проблем.

Что нужно приготовить на Масленицу 2023

Кроме блинов, на Масленицу всегда готовили вареники с творогом и мясом. А еще пирожки с капустой и яблоками.

Как сделать блины на воде - рецепт

Вам понадобится:

Вода газированная - 500-600 мл

Мука - 300 мл

Сахар - 2-3 столовые ложки

Соль - 0,5 чайной ложки

Растительное масло

Муку просеять и добавить в глубокую миску.

К муке всыпать соль и сахар, перемешать.

Влить газированную воду и замесить густое тесто на блины.

Блинчики на Масленицу на газированной воде получаются с дырочками.

Если тесто на блины получилось слишком густым, добавить немного еще муки.

В самом конце влить растительно масло 2 столовые ложки и дать постоять тесту 20 минут.

Сковороду смазать сливочным маслом и жарить вкуснейшие блинчики на Масленицу.

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