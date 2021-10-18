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Самая вкусная закуска из хурмы: готовить всего 5 минут

18 октября 2021, 16:13

Чтобы приготовить вкусную закуску или салат из хурмы нужно всего несколько минут вашего свободного времени.

хурма
Вкусный рецепт закуски из хурмы / ua.depositphotos.com

Осенью каждому из нас необходимы полезные витамины. Компенсировать их могут сезонные фрукты и овощи. Сегодня мы вам расскажем невероятный рецепт вкусной, полезной и витаминной закуски из хурмы.

Хурму еще называют королек, а содержится в нем огромное количество полезных микроэлементов, которые так необходимы нам в осенне-зимний период.

Хурма прекрасно подходит для салатов и закусок, а еще ее можно сочетать с многими продуктами.

Вкусная закуска с сыром и хурмой - рецепт

Вам понадобится:

  • Багет или хлебцы - 4 штуки
  • Хурма - 2 штуки
  • Твердый сыр 50 грамм
  • Сливочный сыр - 50 грамм
  • Пармезан тертый
  • Орешки (кешью, миндаль, фундук) - 10 грамм
  • Зелень (базилик, кинза, руккола) - 60 грамм

Моем и тонко нарезаем кружочками хурму. В тарелку добавляем сливочный сыр, тертый твердый сыр, измельченные орешки по вкусу.

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Нарезаем багет, как на брускеты, или берем хлебцы.

Смазываем тоненьким слоем багет, далее выкладываем по два кусочка хурмы, наверх чистую зелень и посыпаем все вкусным тертым пармезаном.

Салат из хурмы - рецепт

салат
Салат из хурмы рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобиться:

  • Хурма - 1 штука
  • Филе куриное - 200 грамм
  • Пекинская капуста - 200 грамм
  • Яйца (перепелиные) - 3 штуки
  • Оливковое масло

Хорошо моем и отвариваем куриную грудку. Пока вариться мясо на салат из хурмы, варим перепелиные яйца.

Капусту решим на небольшие квадратики, и отправляем в глубокую тарелку.

Хурму моем и нарезаем аккуратно кубиками. Разогреваем сковороду, добавляем немного оливкового масла и сахара, отправляем туда хурму и аккуратно ее поджариваем до золотистого цвета, отправляем к капусте.

В это время уже сварились перепелиные яйца и куриная грудка. Остужаем и нарезаем филе кубиками или брусочками, добавляем все к капусте и хурме. Можно филе обжарить до золотистой корочки, тогда будет вкуснее.

Чистим яйца и нарезаем пополам. Салат с хурмой аккуратно перемешиваем, по вкусу солим и перчим. Добавляем перепелиные яйца и можно украсить гранатом.

viber
рецепт салат
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