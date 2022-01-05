Самая вкусная закуска на Рождество Христово с рыбной начинкой: готовить всего 7 минут

Закуска на Сочельник / ua.depositphotos.com

Самый любимый праздник многих украинцев Рождество Христово принято встречать богатым столом. Хозяйки готовят традиционные 12 постных блюд, где обязательно должна преобладать рыба.

Эта изумительно нежная закуска поможет сделать ваш стол разнообразнее, и гости будут в восторге.

Фаршированные яйца с рыбной начинкой придут по вкусу всем.

Закуска на Рождество Христово - фаршированные яйца

Вам понадобится:

Яйца куриные - 10 штук

Рыбные консервы - 1 банка

Икра красная

Зелень (укроп, петрушка, лук)

Варим яйца до готовности, остужаем и чистим.

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В это время лук измельчить и растереть вместе с сардиной.

Яйца разрезаем пополам, желтки перетереть в блендере и смешиваем с рыбной консервой.

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Фаршируем яйца и украшаем красной икрой.

Оформить все мелко порезанной петрушкой и укропов и подавать к столу.

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