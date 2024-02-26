Самое вкусное украинское блюдо: рецепт настоящих полтавских галушек с мясом

Галушки можно приготовить как с картошкой, так и без нее.

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Галушки по-полтавски / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (inna_la.food)

Полтавские галушки - это очень простое блюдо, которое уже давно готовят не только в одной области, но и за ее пределами. Лучше всего на вкус с бульоном и мясом. Итак, делимся рецептом.

Ингредиенты для бульона:

свинина - 400 г

вода - 2 л

соль - 1 ч. л

Ингредиенты для теста:

видео дня

мука - 500 г

кефир - 250 мл

яйцо - 1 шт

соль - 1 ч. л

сода - 1 ч. л

зелень

перец черный молотый

Приготовление: Мясо поставить вариться. Тем временем замешиваем тесто. В глубокую миску засыпать муку, добавить яйцо, кефир, соль и перец. Вымешать и оставить отдыхать на 20 минут. Формируем галушки. Половину теста раскатать в тоненькую колбаску и нарезать на кусочки. Размер должен быть такой, как на видео. Закинуть галушки в бульон из мяса. После закипания варить 3 минуты и достать шумовкой. Подавать галушки вместе с мясом и бульоном, сверху посыпать зеленью и черным перцем.

Полтавские галушки Полтавские клецки - это традиционное украинское блюдо, которое происходит из Полтавщины в Украине. Это вкусные классические клецки, которые обычно готовятся из картофельного теста и начинки. Для приготовления клецок тесто формуют в небольшие шарики, в которые затем можно добавить разнообразные начинки, такие как мясо, грибы, сыр или ягоды. Затем клецки варятся в кипящей воде до готовности. Они могут подаваться как самостоятельное блюдо или как хорошее дополнение к супам или блюдам с соусом.

Смотрите, как приготовить полтавские галушки с мясом:

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