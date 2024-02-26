Самое вкусное украинское блюдо: рецепт настоящих полтавских галушек с мясом

Полтавские галушки - это очень простое блюдо, которое уже давно готовят не только в одной области, но и за ее пределами. Лучше всего на вкус с бульоном и мясом. Итак, делимся рецептом.
Ингредиенты для бульона:
- свинина - 400 г
- вода - 2 л
- соль - 1 ч. л
Ингредиенты для теста:
- мука - 500 г
- кефир - 250 мл
- яйцо - 1 шт
- соль - 1 ч. л
- сода - 1 ч. л
- зелень
- перец черный молотый
Приготовление: Мясо поставить вариться. Тем временем замешиваем тесто. В глубокую миску засыпать муку, добавить яйцо, кефир, соль и перец. Вымешать и оставить отдыхать на 20 минут. Формируем галушки. Половину теста раскатать в тоненькую колбаску и нарезать на кусочки. Размер должен быть такой, как на видео. Закинуть галушки в бульон из мяса. После закипания варить 3 минуты и достать шумовкой. Подавать галушки вместе с мясом и бульоном, сверху посыпать зеленью и черным перцем.
Полтавские галушки
Полтавские клецки - это традиционное украинское блюдо, которое происходит из Полтавщины в Украине. Это вкусные классические клецки, которые обычно готовятся из картофельного теста и начинки. Для приготовления клецок тесто формуют в небольшие шарики, в которые затем можно добавить разнообразные начинки, такие как мясо, грибы, сыр или ягоды. Затем клецки варятся в кипящей воде до готовности. Они могут подаваться как самостоятельное блюдо или как хорошее дополнение к супам или блюдам с соусом.
Смотрите, как приготовить полтавские галушки с мясом:
@inna_la.food Полтавские клецки ингридиенты: бульон: свиное мясо-400 г Вода-2 л Соль-1 ч. л Тесто: Мука - 500 г Кефир-250 мл Яйцо-1 шт Соль-1 ч. л Сода-1 ч. л Зелень Перец черный молотый # полтавскигалушки♬ Shik Shak Shok - Hassan Abu El So'oud
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