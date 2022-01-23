Самые вкусные и полезные гренки на завтрак: готовить 5 минут

Гренки на завтрак рецепт / ua.depositphotos.com

Утром всегда хочется вкусного и питательного завтрака. Мы расскажем два невероятно простых и удивительно быстрых рецепта гренок с разной начинкой.

Чтобы не стоять долго у плиты, такой питательный завтрак будет всегда на вашем столе.

Нужно всего 10 минут времени и получите заряд энергии на весь день.

Вкусные гренки с авокадо - рецепт

Вам понадобится:

Багет

Авокадо

Сливочный сыр

Лимон

Зелень

Багет порезать на небольшие кусочки и на сухой сковороде подсушить 2 минуты.

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Авокадо, уже спелое, порезать на мелкие брусочки или кубики.

Сбрызнуть авокадо соком лимона.

На багет тонким слоем намазываем сыр, посыпаем зеленью и наверх авокадо.

Вкуснейшие гренки можно полить бальзамическим соусом.

Валлийские гренки на завтрак

Валлийские гренки как готовить / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Хлеб тостовый

Пиво - 1 столовая ложка

Желток куриный - 1 штука

Сыр твердый - 250 грамм

Горчица

Соль

В кастрюле с толстым дном разогреть пиво и натертый на крупной терке сыр. 2 минуты постоянно помешивать, пока сыр не расплавится.

Добавить к сыру яичный желток и хорошо растереть.

Далее добавляем 1 чайную ложку горчицы и по вкусу соль.

Тостовый хлеб разрезать на треугольники и обжарить с двух сторон до хрустящей корочки.

Каждый ломтик гренки полить сырным соусом и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 2 минуты.

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