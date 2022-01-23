Самые вкусные и полезные гренки на завтрак: готовить 5 минут

Невероятные гренки на завтрак с авокадо и сыром.
Утром всегда хочется вкусного и питательного завтрака. Мы расскажем два невероятно простых и удивительно быстрых рецепта гренок с разной начинкой.
Чтобы не стоять долго у плиты, такой питательный завтрак будет всегда на вашем столе.
Нужно всего 10 минут времени и получите заряд энергии на весь день.
Вкусные гренки с авокадо - рецепт
Вам понадобится:
- Багет
- Авокадо
- Сливочный сыр
- Лимон
- Зелень
Багет порезать на небольшие кусочки и на сухой сковороде подсушить 2 минуты.
Авокадо, уже спелое, порезать на мелкие брусочки или кубики.
Сбрызнуть авокадо соком лимона.
На багет тонким слоем намазываем сыр, посыпаем зеленью и наверх авокадо.
Вкуснейшие гренки можно полить бальзамическим соусом.
Валлийские гренки на завтрак
Вам понадобится:
- Хлеб тостовый
- Пиво - 1 столовая ложка
- Желток куриный - 1 штука
- Сыр твердый - 250 грамм
- Горчица
- Соль
В кастрюле с толстым дном разогреть пиво и натертый на крупной терке сыр. 2 минуты постоянно помешивать, пока сыр не расплавится.
Добавить к сыру яичный желток и хорошо растереть.
Далее добавляем 1 чайную ложку горчицы и по вкусу соль.
Тостовый хлеб разрезать на треугольники и обжарить с двух сторон до хрустящей корочки.
Каждый ломтик гренки полить сырным соусом и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 2 минуты.
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