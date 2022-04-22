Самые вкусные салаты на Пасху 2022: 3 рецепта, от которых невозможно отказаться

Салат на Пасху 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Пасха в 2022 будет уникальной. В Украине действует военное положение и власти рекомендуют не посещать богослужения. Многие украинцы вдали от дома, поэтому хозяйки стараются приготовить для родных все самое вкусное.

Предлагаем вам узнать несколько идеальных весенних салатов на Пасху, которые разнообразят ваш праздничный стол.

Теплый салат на Пасху - рецепт

Вам понадобится:

Копченая рыба (скумбрия) - 1 шт

Картошка - 4 штуки

Зеленый лук

Горчица зернами - по вкусу

Оливковое масло

Майонез

Скумбрию очистить и порезать на небольшие кубики. Можно купить сразу готовое филе.

Картошку помыть и отварить в мундире.

Зеленый лук мелко порезать.

Соус для салата нужно приготовить самим. Смешать горчицу, оливковое масло и майонез. Если нет горчицы в зернах, можно использовать обычную.

Почистить и порезать картошку кубиками. К теплой картошке добавить филе скумбрии, лук и заправить теплый салат на Пасху соусом.

Весенний салат на Пасху - рецепт

Вам понадобится:

Грибы - 200 гр

Маслины или оливки

Огурцы - 2 штуки

Перец болгарский красный

Морковка

Соль

Оливковое масло

Лимон

Морковку и перец почистить и мелко порезать брусочками.

Огурец нарезать небольшими кубиками или натереть на крупной терке.

К салату можно добавить немного брынзы или феты.

Порезать на половинки оливки или маслины и смешать с грибами.

Заправить все оливковым маслом и немного сбрызнуть лимоном.

Вкусный слоеный салат на Пасху - рецепт

Салат с курицей рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Яйца - 6 штук

Курица филе - 2 штуки

Сыр - 200 гр

Миндаль

Майонез

Зелень

Отварить куриное филе, порезать на кубики.

Выкладываем сразу на блюдо и смазываем майонезом или сметаной.

Отварные яйца почистить и натереть на мелкой терке только белки, выложить на куриное филе.

Далее измельчить миндаль в блендере и посыпать белки.

Четвертым слоем будет тертый твердый сыр.

Все смазываем майонезом и украшаем укропом и орешками.

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