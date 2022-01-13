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Самый вкусный и простой завтрак: готовить всего 5 минут

13 января 2022, 14:20

Вкусный и полезный завтрак можно приготовить очень быстро.

завтрак
Завтрак за 5 минут / ua.depositphotos.com

Завтрак может быть вкусным и очень полезным. Чтобы утром не тратить много времени на приготовление, мы советуем заранее отварить куриную грудку.

Такой полезный бутерброд станет одним из ваших любимых рецептов.

Начинка может быть любой, но советуем вам выбирать те продукты, которые сохранят энергию на весь день.

Вкуснейший тартин на завтрак - рецепт

Вам понадобится:

  • Багет или хлеб цельнозерновой
  • Филе куриное отварное - 120 грамм
  • Бекон
  • Оливковое масло
  • Греческий йогурт
  • Помидор
  • Салат
  • Горчица - по вкусу
  • Соль, перец - по вкусу

Разогреваем на сковороде оливковое масло и добавляем бекон. Обжариваем 2 минуты.

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Нарезаем куриную грудку и добавляем к бекону.

В это время делаем из багета или кусочком хлеба два тоста на сухой сковороде гриль.

Греческий йогурт смешать с горчицей, солью и перцем.

Салат и помидоры помыть и обсушить. Помидоры черри разрезать на 2 половинки.

Смазываем подсушенные ломтики хлеба нашим соусом.

Далее выкладываем листья салата, помидор, куриную грудку с беконом и наверх еще один помидор.

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