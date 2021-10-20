Самый вкусный и здоровый завтрак: готовить всего 10 минут

Вкусный тост за 5 минут рецепт / pixabay

Завтрак должен быть полезным и сытным. От него зависит наше настроение и энергетика на целый день. Идеальных завтраков, и главное полезных, очень много.

Сегодня мы вам расскажем, как приготовить вкусный тост с тунцом и помидорами, который станет одним из ваших любимых.

Для приготовления такого завтрака вам нужно будет всего 7 минут времени.

Вкусный тост с тунцом, помидорами и сыром - рецепт

Вам понадобится:

Тостовый хлеб - 4 ломтика

Тунец - 1 банка

Помидоры чери - 8 штук

Моцарелла или твердый сыр - 100 г

Соль, перец итальянские травы - по вкусу

Выбираем хлеб желательно цельнозерновой или пшеничный. Если у вас нет тостера, тогда на сухой сковороде делаем гренку, обжариваем тосты с двух сторон по 2 минуты до хрустящей корочки.

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Открываем тунец и сливаем весь сок. Тунец берем в собственном соку, а не в масле. Отправляем его в глубокую тарелку, к тунцу добавляем специи по вкусу.

Нарезаем моцареллу на кружечки, если не любите такой сыр, можно взять сыр твердых сортов.

Тосты смазываем соусом песто, нарезаем кружечками помидоры чери и выкладываем на тост.

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Далее выкладываем тунец, снова помидоры и наверх сыр. Тост можно посыпать прованскими травами и украсить веточкой свежего базилика.

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