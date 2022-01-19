Самый вкусный мясной пирог из лаваша: готовить очень просто и быстро

ВРецепт мясного пирога из лаваша / ua.depositphotos.com

Вот-вот гости прийдут, а вкусный стол еще не готов? Мы предлагаем узнать невероятно простой рецепт мясного пирога. Его секрет заключается в том, что вам не нужно месить тесто, а купить тонкий лаваш и немного добавить фантазии.

Такой пирог получается восхитительно нежный и хрустящий. Начинка может быть любой, но вкуснее будет, если вы возьмете фарш ассорти (свинина, телятина, говядина).

Мясной пирог из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

Тонкий лаваш - 2 упаковки

Фарш - 300 грамм

Лук - 1 штука

Яйца - 3 штуки

Сметана или греческий йогурт

Сыр - 150 грамм

Соль, специи - по вкусу

Фарш желательно брать двух или трех видов и добавить лук.

Лаваш разложить и вырезать его по форме для запекания.

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На лаваш тонким равномерным слоем отправить фарш и дать полежать 12 минут. Тогда лаваш пропитается соком фарша и станет вкуснее. Форму для запекания смазываем сливочным маслом или оливковым.

Яйца смешать со сметаной или греческим йогуртом, добавить соль и специи.

Натереть сыр на мелкой терке или добавить Пармезан.

Лаваш свернуть рулетом, переложить в форму и залить смесью из яиц и сметаны с сыром.

Духовку заранее разогреть на 180 градусов.

Ставить мясной рулет из лаваша на 40 минут. После приготовления можно посыпать пармезаном еще горячий рулет из лаваша.

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