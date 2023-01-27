Не выбрасывайте вчерашнее картофельное пюре: 2 безумных рецепта, которые спасут оставшееся блюдо

От этих рецептов пальчики оближешь. Вкуснейшие картофельные лепешки с сыром и ветчиной и безупречная запеканка.

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут

Рецепты вкусных блюд из вчерашнее пюре / goodfon.ru

Картофельное пюре готовят многие хозяйки. Зачастую оставшееся пюре или выбрасываем, или отдаем животным.

Умелые хозяйки стараются этого не делать, а дать вторую жизнь картофельному пюре.

Главред расскажет вам два простых, но безумно вкусных блюда из вчерашнего картофельного пюре в духовке и на сковороде.

Рецепт лепешек из картошки вас точно удивит. А запеканка с нежной рыбкой станет безупречным обедом на вашем столе.

Запеканка из вчерашней картошки в духовке - рецепт

Запеканка из вчерашней картошки рецепт / goodfon.ru

Вам понадобится:

Картофельное пюре - 500-700 гр

Копченая рыба - 300 - 400 гр

Лук - 1 шт

Яйца - 1 шт

Сметана - 2 столовые ложки

Помидор - 1 шт

Сливочное масло

Картофельное пюре достать из холодильника, немного добавить растопленного сливочного масла и перемешать.

Копченую рыбу порезать мелкими кусочками и смешать с пюре.

Через мясорубку пропустить рыбу с картошкой и луком.

В массу для запеканки добавить 1 яйцо.

Добавить в картофельную массу порезанный помидор.

Форму для запекания смазать маслом и вылить все в форму.

Сметану смешать с солью и приправами по вкусу, полить картошку с рыбой для запеканки.

Духовку разогреть до 200 градусов и запекаем картофельную запеканку с рыбой 10-15 минут.

Картофельные лепешки на сковороде - рецепт

Лепешки с сыром и ветчиной рецепт / goodfon.ru

Вам понадобится:

Картофельное пюре - до 500 гр

Мука - 100 гр

Молоко - 50 мл

Яйца - 1 шт

Сыр Голландский - 100 гр

Бекон или ветчина - 100 гр

Соль, перец

Вчерашнее картофельное пюре смешать с теплым молоком и хорошо взбить блендером.

Муку просеять и добавить к картошке, Следом вбить яйцо.

Хорошо замесить тесто на лепешки.

Сыр натереть на крупной терке, мясо порезать тонкими кубиками.

Небольшое количество теста раскатываем, посыпаем сыром и ветчиной, и закрываем второй лепешкой.

Сковороду хорошо использовать для блинчиков. Смазать немного растительным маслом и обжаривать картофельную лепешку с двух сторон до золотистой корочки.

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