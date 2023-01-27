Не выбрасывайте вчерашнее картофельное пюре: 2 безумных рецепта, которые спасут оставшееся блюдо

Картофельное пюре готовят многие хозяйки. Зачастую оставшееся пюре или выбрасываем, или отдаем животным.
Умелые хозяйки стараются этого не делать, а дать вторую жизнь картофельному пюре.
Главред расскажет вам два простых, но безумно вкусных блюда из вчерашнего картофельного пюре в духовке и на сковороде.
Рецепт лепешек из картошки вас точно удивит. А запеканка с нежной рыбкой станет безупречным обедом на вашем столе.
Запеканка из вчерашней картошки в духовке - рецепт
Вам понадобится:
- Картофельное пюре - 500-700 гр
- Копченая рыба - 300 - 400 гр
- Лук - 1 шт
- Яйца - 1 шт
- Сметана - 2 столовые ложки
- Помидор - 1 шт
- Сливочное масло
Картофельное пюре достать из холодильника, немного добавить растопленного сливочного масла и перемешать.
Копченую рыбу порезать мелкими кусочками и смешать с пюре.
Через мясорубку пропустить рыбу с картошкой и луком.
В массу для запеканки добавить 1 яйцо.
Добавить в картофельную массу порезанный помидор.
Форму для запекания смазать маслом и вылить все в форму.
Сметану смешать с солью и приправами по вкусу, полить картошку с рыбой для запеканки.
Духовку разогреть до 200 градусов и запекаем картофельную запеканку с рыбой 10-15 минут.
Картофельные лепешки на сковороде - рецепт
Вам понадобится:
- Картофельное пюре - до 500 гр
- Мука - 100 гр
- Молоко - 50 мл
- Яйца - 1 шт
- Сыр Голландский - 100 гр
- Бекон или ветчина - 100 гр
- Соль, перец
Вчерашнее картофельное пюре смешать с теплым молоком и хорошо взбить блендером.
Муку просеять и добавить к картошке, Следом вбить яйцо.
Хорошо замесить тесто на лепешки.
Сыр натереть на крупной терке, мясо порезать тонкими кубиками.
Небольшое количество теста раскатываем, посыпаем сыром и ветчиной, и закрываем второй лепешкой.
Сковороду хорошо использовать для блинчиков. Смазать немного растительным маслом и обжаривать картофельную лепешку с двух сторон до золотистой корочки.
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