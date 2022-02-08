Серая и безвкусная жижа: три ошибки любой хозяйки, которые портят картофельное пюре за 1 секунду

Идеальный рецепт пюре / pixabay

Каждая хозяйка готовит картофельное пюре, но не все знают, что его можно моментально испортить. Самый популярный гарнир на столе, можно приготовить так, что ваши близкие будут в восторге.

Картофельное пюре считается одним из самых популярных гарниров. Вкусное, нежное и воздушное блюдо мало кого оставит равнодушным.

Вот только при приготовлении гарнира из картошки нужно знать три правила, которые нельзя нарушать.

Идеальное картофельное пюре

Готовить пюре нужно из белого сорта картошки, в нем больше содержится крахмала.

Нельзя варить картошку сразу в горячей воде. Добавить картошку нужно в холодную воду и довести до кипения, только тогда картошка проварится равномерно.

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Солит картошку на пюре нужно в самом начале приготовления, чтобы картофель просолился.

Нельзя наливать в картошку молоко из холодильника и добавлять холодное масло. Тогда пюре станет моментально серого цвета. Молоко должно быть комнатной температуры, а масло немного растопить.

Картофельное пюре нельзя делать блендером. Тогда у вас получиться одна клейкая масса.

Невероятный рецепт картофельного пюре, который вы еще не пробовали

Вам понадобится:

Картошка - 1 кг

Сыр твердый - 200 грамм

Яйца - 1 штука

Молоко -220 мл

Сливочное масло

Орехи

Картошку помыть, почистить и нарезать.

Отправить в холодную воду, посолить и варить 20 минут.

Натереть на мелкой терке сыр.

Яйцо взбить со щепоткой соли.

Сливочное масло и молоко предварительно достать из холодильника.

Слить с картошки жидкость, добавить сыр и яйцо.

Далее влить молоко и масло.

Все хорошо растолочь и посыпать орешками.

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