Серая и безвкусная жижа: три ошибки любой хозяйки, которые портят картофельное пюре за 1 секунду

Идеальное картофельное пюре, которое вы еще не пробовали.
Каждая хозяйка готовит картофельное пюре, но не все знают, что его можно моментально испортить. Самый популярный гарнир на столе, можно приготовить так, что ваши близкие будут в восторге.
Картофельное пюре считается одним из самых популярных гарниров. Вкусное, нежное и воздушное блюдо мало кого оставит равнодушным.
Вот только при приготовлении гарнира из картошки нужно знать три правила, которые нельзя нарушать.
Идеальное картофельное пюре
Готовить пюре нужно из белого сорта картошки, в нем больше содержится крахмала.
Нельзя варить картошку сразу в горячей воде. Добавить картошку нужно в холодную воду и довести до кипения, только тогда картошка проварится равномерно.
Солит картошку на пюре нужно в самом начале приготовления, чтобы картофель просолился.
Нельзя наливать в картошку молоко из холодильника и добавлять холодное масло. Тогда пюре станет моментально серого цвета. Молоко должно быть комнатной температуры, а масло немного растопить.
Картофельное пюре нельзя делать блендером. Тогда у вас получиться одна клейкая масса.
Невероятный рецепт картофельного пюре, который вы еще не пробовали
Вам понадобится:
- Картошка - 1 кг
- Сыр твердый - 200 грамм
- Яйца - 1 штука
- Молоко -220 мл
- Сливочное масло
- Орехи
Картошку помыть, почистить и нарезать.
Отправить в холодную воду, посолить и варить 20 минут.
Натереть на мелкой терке сыр.
Яйцо взбить со щепоткой соли.
Сливочное масло и молоко предварительно достать из холодильника.
Слить с картошки жидкость, добавить сыр и яйцо.
Далее влить молоко и масло.
Все хорошо растолочь и посыпать орешками.
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